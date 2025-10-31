Cíle Babišovy vlády odhaleny. Vrátí se EET či slevy v dopravě, změny i u důchodů

Jan Hrabě

31. října 2025 16:03

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Až v pondělí se Česko oficiálně dozví, co strany a hnutí příští vlády, tedy ANO, SPD a Motoristé, prosadili do programového prohlášení. Podle uniklých informací se ale počítá s návratem elektronické evidence tržeb (EET) či změnami ohledně věku odchodu do důchodu. Dokument už má mít k dispozici i prezident Petr Pavel. 

Podle informací webu iDnes.cz bude programového prohlášení kabinetu, v jehož čele by měl stanout předseda hnutí ANO Andrej Babiš, obsahovat znovuzavedení EET či slev na jízdném pro studenty a seniory. Počítá se také se zastropováním důchodového věku na 65 letech. 

Příští česká vláda v dokumentu pojmenovala i strategické cíle. Občanům i firmám slibuje přijatelné ceny energií, k prioritám má patřit i zajištění bezplatného a dostupného zdravotnictví s kratšími čekacími lhůtami na vyšetření a operace. Jedním z cílů bude i zrychlení stavebního řízení. 

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně vládního programu, uvedl místopředseda prvně jmenovaného uskupení Karel Havlíček ve středu. Program má být představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu. To už předtím oznámil pravděpodobný příští premiér Babiš.

"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Okamura označil debatu za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy. 

Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací. 

"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Domluvili jsme se, že ji podepíšeme v pondělí 3. listopadu. V den, kdy vlastně poprvé zasedne nová Sněmovna," řekl Babiš na záběrech, které ve středu zveřejnil na facebooku. "Nejvíc práce samozřejmě máme s přípravou těch nových zákonů, které chceme změnit pro váš lepší život," dodal Babiš a konkrétně zmínil stavební zákon či reformu v problematice duševního zdraví. 

