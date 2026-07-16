Čína zadržela Čecha, důvod není jasný. Macinka odmítá vyhlašování války

Ministerstvo zahraničních věcí se musí zabývat případem Čecha zadrženého v Číně. Podle vicepremiéra Petra Macinky (Motoristé) případ nesouvisí se zadržením čínského občana v Česku. Zadržený muž je v pořádku, tvrdí ministr zahraničí.
O červnovém zadržení českého občana v Číně jako první informoval web Seznam Zprávy s tím, že má jít o podnikatele obchodujícího v této asijské zemi. Dotyčný je podle Pekingu vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti.
Podle Macinky byl muž zadržen během soukromé návštěvy. "Neznáme detaily o účelu jeho cesty. Nemá vazby na českou politiku. Dva příběhy zadržení českého občana v Číně a čínského občana v Česku spolu nesouvisí. Ani čínská strana nepotvrdila, že by případy něco spojovalo," řekl ministr pro Českou televizi.
Šéf diplomacie sdělil, že muž je v pořádku a byl v kontaktu s českými konzulárními pracovníky. "Občas se takové případy stávají. Častokrát se to vysvětlí. Já bych z toho nedělal nějaké vyhlašování války," konstatoval vicepremiér.
Předseda Motoristů popřel, že by zadržení Čecha mělo vliv na turismus. Podle Černínského paláce jde totiž o izolovaný případ. Ministerstvo ani nehodlá měnit doporučení ohledně cest do Číny.
"Odmítám volání opozice, aby předseda sněmovny Okamura do Číny nejezdil. Na průběh jeho návštěvy nebude mít tato situace vliv. Členem delegace je i první náměstek ministerstva zahraničních věcí a ten bude případně nastalou situaci řešit," dodal Macinka.
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Petr Macinka , Čína , ministerstvo zahraničí
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Zdroj: Libor Novák