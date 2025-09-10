Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté

Mimořádně tragická nehoda se v úterý vpodvečer stala u Dvora Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji. Srazila se dvě osobní vozidla, nepřežili čtyři lidé. Další osoba utrpěla těžké zranění. Příčinou tragédie se zabývá policie.
K nehodě došlo v úterý vpodvečer mezi na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
"Při dopravní nehodě došlo k úmrtí 4 osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Silnice musela být uzavřena, provoz byl veden po objízdných trasách.
"Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo," dodala mluvčí.
