Čtyři mrtví po srážce dvou aut u Dvora Králové. Nehodu vyšetřují kriminalisté

Jan Hrabě

10. září 2025 11:31

U Dvora Králové nad Labem došlo k tragické nehodě. (9.9.2025)
U Dvora Králové nad Labem došlo k tragické nehodě. (9.9.2025) Foto: Policie ČR

Mimořádně tragická nehoda se v úterý vpodvečer stala u Dvora Králové nad Labem v Královéhradeckém kraji. Srazila se dvě osobní vozidla, nepřežili čtyři lidé. Další osoba utrpěla těžké zranění. Příčinou tragédie se zabývá policie. 

K nehodě došlo v úterý vpodvečer mezi na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře na Královédvorsku. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

"Při dopravní nehodě došlo k úmrtí 4 osob. Další osoba byla zraněna těžce a předána do péče zdravotníků," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Silnice musela být uzavřena, provoz byl veden po objízdných trasách.

"Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo," dodala mluvčí. 

Tragickou nehodu na Mostecku nepřežila jedna osoba

