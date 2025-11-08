Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků

Pražané musí počítat s omezením provozu metra i během druhého listopadového víkendu. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků, zavedena je proto náhradní tramvajová doprava. Stavební práce ve stanici budou pokračovat i v příštím roce.
"Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází od soboty 8. listopadu 2025 (od zahájení provozu) do neděle 9. listopadu 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webu.
V tiskové zprávě dodal, že po tomto víkendu bude vyměněno všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých stropních nosníků za nové. S pracemi se začalo v květnu 2022, stavební ruch v přestupní stanici má pokračovat ještě zhruba rok do příštího podzimu.
V sobotu a neděli je zavedena náhradní tramvajová doprava. Jde o linky XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar a 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Dochází také k dočasné změně u linky 23, která je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).
