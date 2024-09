Debata kandidátů na prezidenta USA ve jménu lží: Trump tentokrát zašel nejdál, jak mohl

Trump během debaty například uvedl, že „do naší země proudí miliony lidí z věznic a káznic, psychiatrických léčeben a blázinců“. Podle fact-checku, který provedla americká stanice CNN, ale pro jeho tvrzení neexistují vůbec žádné důkazy, ač o migrantech z věznic a psychiatrických léčeben mluví často.

O migrantech pokračoval s tím, že ve Springfieldu (Ohio) mají jíst psy a kočky. „Ve Springfieldu jedí psy. Lidé, kteří přišli, jedí kočky. Jedí domácí zvířata lidí, kteří tam žijí,“ řekl Trump. Toto tvrzení je ale naprosto mylné, CNN se dokonce obrátila na město, o němž republikán mluvil.

„Nebyly zaznamenány žádné věrohodné zprávy ani konkrétní tvrzení o tom, že by domácí zvířata byla poškozena, zraněna nebo zneužita jednotlivci z přistěhovalecké komunity,“ sdělil mluvčí města Springfield. Toto rovněž potvrdil deník Server News-Sun.

Harrisová naopak obvinila Nejvyšší soud z poskytnutí imunity Trumpovi „vůči jakémukoli pochybení“. „Mluvme o extrému a pochopme kontext, v němž se tyto volby v roce 2024 odehrávají. Nejvyšší soud Spojených států nedávno rozhodl, že bývalý prezident by byl v podstatě imunní vůči jakémukoli pochybení, pokud by znovu vstoupil do Bílého domu,“ řekla.

Jenže soud nepřiřkl Trumpovi úplnou imunitu, jak se sám kandidát domáhal. Podle soudu může být Trump stíhán kvůli „neoficiálním činům“, které učinil během výkonu své funkce, nikoli kvůli „oficiálním“. „Prezident nepožívá imunity pro své neoficiální činy a ne vše, co prezident dělá, je oficiální. Prezident nestojí nad zákonem,“ řekl předseda Nejvyššího soudu USA John Roberts.

Trump následně neříkal pravdu o tom ve chvíli, kdy pronesl, že za Bidena a Harrisové „USA zažily nejvyšší inflaci v historii“. Pravdu by měl ve chvíli, kdyby promluvil o nejvyšší inflaci za posledních téměř čtyřicet let. V USA inflace měřená indexem spotřebitelských cen podle CNN dosáhla v červnu 2022 hodnoty 9,1 %; naopak v roce 1980 činila podle Úřadu pro statistiku práce až 15 %. Roku 1917 se inflace pohybovala až okolo 20 %.

Trump zašel opravdu daleko

Úvod debaty se nesl zejména ve světle domácí politiky, opravdu zavádějící a lživá tvrzení ale zazněla především během výměny názorů o zahraniční politice. Trump obvinil Harrisovou z toho, že se těsně před ruskou invazí na Ukrajinu setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Poslali ji vyjednávat o míru předtím, než začala tato válka. O tři dny později tam vstoupil a začal válku, protože všechno, co říkali, bylo slabé a hloupé,“ prohlásil Trump.

Nic takového se ale nestalo. Zřejmě nejblíže k Putinovi byla Harrisová v únoru 2022, kdy se zúčastnila Mnichovské bezpečnostní konference, a došlo na setkání s lídry evropských zemí či ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Putin ale na konferenci vůbec nebyl.

Potvrdil to také mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Upřímně řečeno, nevzpomínám si na jediný kontakt mezi prezidentem Putinem a paní Harrisovou,“ řekl podle agentury TASS.

Trump také promluvil o tom, že američtí vojáci při stahování z Afghánistánu v roce 2021 nechali v zemi „pro Talibán“ vybavení v hodnotě 85 miliard dolarů. Podle amerického ministerstva obrany se ve skutečnosti jednalo o vybavení za sedm miliard s tím, že Američané afghánským silám za celou dobu od roku 2005 předaly vybavení za celkově 18,6 miliard.

Podle serveru FactCheck.org se Trump může odvolávat na celkový rozpočet na pomoc afghánským bezpečnostním silám, který činil 83 miliard od roku 2001, kdy Američané do Afghánistánu vstoupili.

Republikán posléze řekl, že prezident Biden přijímá peníze od Ukrajiny a Číny, a kromě toho rovněž dostal 3,5 milionu dolarů od manželky moskevského starosty. Vyšetřování Sněmovny reprezentantů sice skutečně zjistilo, že Bidenovi synové Hunter a James obdrželi až 18 milionů dolarů ze zahraničí, sám prezident ale žádné takové peníze nedostal.

Na přetřes přišlo také obvinění, že Biden proti Trumpovi inscenuje trestní řízení. Ani trestní řízení o podvodu v Georgii, ani občanskoprávní řízení o podvodu v New Yorku ale nenese známky zásahu Bílého domu, naopak jde o řízení vyhlášená okresními a generálními prokurátory. V těchto případech by muselo Trumpa stíhat samotné ministerstvo spravedlnosti.

Trump dále hovořil o americké pomoci Ukrajině. Vadí mu, že USA poskytly Ukrajině pomoc ve výši 250-275 miliard dolarů, zatímco evropské země dle jeho slov až dvakrát méně. Data Kielského institutu pro světovou ekonomiku ale hovoří jasně – evropské země za celou ruskou invazi poskytly Kyjevu celkově více peněz než Spojené státy.

Evropská unie a její členské státy od ledna 2022 do června 2024 poskytly Ukrajině pomoc zhruba v hodnotě 207 miliard dolarů v ohledech vojenské, finanční a humanitární pomoci. Naopak Spojené státy se pohybují na částce 109 miliard. „Skutečně předaná“ pomoc se pak pohybuje na částce 122 miliard dolarů u EU a jejích členských států, zatímco u USA jde o 83 miliard.