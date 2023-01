Debata na Nově ve čtvrtek bude jediná, na kterou přijde Babiš. Ani zítra do televize nedorazí

"Babiš si věří, že udrží své pravé já a své nervy jen po dobu jedné debaty. A to kdo ví jestli - jestli do ní nejde jen proto, že by bylo blbý nejít nikam a/nebo že tam může útočit a lhát, aniž by byl prostor následně tyto výroky konfrontovat s realitou," reagoval na twitteru Miloš Gregor z katedry politologie Masarykovy univerzity.

Podle datového analytika Josefa Šlerky by Babiš v debatách musel čelit otázkám na své trestní stíhání či jiné kauzy. "To rozhodnutí vychází pravděpodobně z toho, že by tam byl v permanentní defenzivě. Permanentně by se vracela kauza Čapí hnízdo, kauza Pandora Papers, otázka trestního stíhání apod.," uvedl Šlerka v pořadu Českého rozhlasu Dvojka.

Nova v tiskové zprávě uvedla, že předvolební debaty odvysílá ve čtvrtek 12. ledna v upraveném zpravodajském studiu bez diváků a pozve do nich osm nejsilnějších kandidátů z devíti. První debaty, která začne v 17:00 a bude ji moderovat Bára Divišová, by se mělo zúčastnit pět kandidátů, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl. Od 20:00 pak bude debata se třemi kandidáty s nejvyššími preferencemi v průzkumech veřejného mínění. Rovněž bude trvat hodinu a půl a moderovat ji bude Rey Koranteng.

Na Primě a CNN Prima News se měla ve středu 11. ledna konat debata tří nejsilnějších kandidátů podle průzkumů veřejného mínění - Petra Pavla, Danuše Nerudové a Babiše. Nerudová a Pavel účast potvrdili, Babiš se debaty neúčastní.