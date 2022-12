Desetina lidí se zadlužuje problematicky, tvrdí asociace

Nejčastěji si půjčili na auto či motorku (30 procent), rekonstrukci bytu (27 procent), spotřební elektroniku (26 procent) a bílé elektro (26 procent). Dvě třetiny Čechů by si naopak nikdy nepůjčily na zážitky nebo dovolenou a zdrženliví jsou lidé i pokud jde o sportovní vybavení (46 procent) nebo splácení půjčky další půjčkou (41 procent).

Více než polovina dlužníků (53 procent) využila banku. U splátkových společností si půjčku vzalo 28 procent. Na 23 procent si v případě potřeby půjčila od příbuzných nebo známých.

"Míra rizika je u bank velmi nízká. Zarážející ale je, že lidé se často u nebankovních společností nezajímají například o to, jestli vůbec mají licenci od centrální banky. Míra rizika je v takovém případě velmi vysoká a může dojít k neočekávaným situacím," uvedl hlavní právník asociace Filip Hanzlík. U splátkových společnosti si licenci u ČNB ověřovala čtvrtina dotázaných. U půjček přímo od prodejců zboží to bylo 18 procent.

Zkušenosti s kontokorentem má 31 procent populace, 29 procent někdy nakupovalo na splátky. Na 28 procent Čechů má zkušenost s jiným spotřebitelským úvěrem či půjčkou. Kreditní kartou někdy nakupovala čtvrtina lidí. Čtvrtina Čechů si nikdy na nic nepůjčila.

Na 45 procent Čechů využívá kreditní kartu na běžné nákupy a 30 procent ji vnímá jako rezervu. Na 16 procent lidí ji používá na speciální příležitostí, jako je cestování a podobně. U kontokorentu se situace liší a víc než polovina lidí ho má jako rezervu. Na běžné nákupy ho pak využívá necelá desetina.

Schopnost lidí splácet je pořád na dobré úrovni. V případě úvěrů domácnostem se objem problematicky splácených úvěrů zvýšil ke konci října o sedm miliard na 2,131 bilionu korun. Podíl těch nevýkonných v nominálním vyjádření stagnoval na 27 miliardách a v relativním vyjádření klesl na 1,2 procenta. U hypoték je tento podíl 0,58 procenta, tedy stejně jako v září, kdy šlo o historické minimum.

Necelá třetina dlužníků by v případě problémů se schopností splácet zkusila s poskytovatelem půjčky vyjednat odklad splátek. Téměř čtvrtina by si půjčila od příbuzných či známých. Na 17 procent by zkusila půjčky sloučit v bance a devět procent dotázaných uvedlo, že by situaci vůbec neřešilo.