Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek

Jan Hrabě

4. září 2025 21:16

Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie.
Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Českou diplomacii zasáhla během úvodního zářijového týdne velmi smutná zpráva. Ve věku 70 let zemřel JUDr. Karel Komárek, chargé d’affaires ČR v Konžské demokratické republice. 

Ministerstvo o úmrtí diplomata, který působil v pozici chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice, informovalo ve středu na webových stránkách. Komárek zemřel již o den dříve. 

"S velikou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí váženého kolegy Karla Komárka, který během své kariéry na Ministerstvu zahraničních věcí zastupoval české zájmy především v rámci multilaterální diplomacie. Svými bohatými zkušenostmi následně výrazně přispěl i k budování vztahů mezi Českou republikou a subsaharskou Afrikou, a to jak v ústředí, tak během svého vyslání v regionu," uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. 

Komárek působil řadu let v rámci Stálé delegace ČR při UNESCO ve francouzské Paříži. Zároveň byl dvakrát vyslán na Stálou misi při OSN v americkém New Yorku, kde v letech 2016 až 2020 vedl politický úsek. 

V letech 2010 až 2016 zastával několik významných funkcí v ústředí ministerstva, kde vedl oddělení konvenčních zbraní v rámci odboru OSN. Byl také koordinátorem pro Radu pro lidská práva a v letech 2013 až 2016 vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO. Následně působil na Odboru států subsaharské Afriky a od října 2023 stál v čele zastupitelského úřadu ČR v Konžské demokratické republice coby chargé d'affaires.

Zdroj: Libor Novák

