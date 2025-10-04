Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.
Jako možný nejbližší vládní partner hnutí ANO se momentálně jeví Motoristé, ale pouze s nimi to nepůjde. Další na řadě by logicky měla být SPD, která s Babišem a jeho spolustraníky tvořila v posledních čtyřech letech sněmovní opozici. Jenže historky o osobní animozitě mezi lídrem vítěze voleb a předsedou SPD Tomiem Okamurou jsou veřejně známé. Proto se nabízejí i scénáře, které na první dobrou znějí jako sci-fi.
Divoké teorie rozvíjeli i někteří lidé přítomní v Grand Majestic Hotelu, kde sledovali výsledky sněmovních voleb kandidáti koalice Spolu. Zaslechnout se daly debaty o tom, zdali Babiš nezkusí ke spolupráci přesvědčit přinejmenším některé poslance zvolené na kandidátce Spolu, aby nemusel sestavovat vládu s SPD, případně ho žádat o toleranci kabinetu.
Takové teorie se však objevovaly i po sněmovních volbách v roce 2017, kdy ANO také zvítězilo, ale partnery pro vládní angažmá hledalo poměrně složitě. Výsledkem byla menšinová vláda, která nezískala důvěru. Definitivním řešením situace byl pak kabinet složený se sociálními demokraty a tolerovaný komunisty.
Ti tentokrát do povolebních jednání nepromluví, protože hnutí Stačilo, v jehož řadách kandidovali komunisté a někteří členové SOCDEM, nepřekročilo pětiprocentní hranici nutnou pro obsazení křesel v Poslanecké sněmovně. I proto se nabízejí spekulace o přeběhlících z druhého tábora, v němž se nacházejí i Starostové a nezávislí a Piráti.
Dopředu je jasné, že Fiala vyloučí jakoukoliv možnou vládní spolupráci s ANO, jak to kandidáti koalice Spolu činili již v předvolební kampani. Nikdo ale nemůže mít jistotu, že končící premiér bude v nejvyšších stranických funkcích i za pár týdnů, respektive měsíců. I rezignace či odvolání může být důsledkem nynějšího volebního výsledku.
Související
OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu
před 25 minutami
OBRAZEM: Stačilo! je moje hnutí, prohlásil Zeman. Do Sněmovny se nedostalo
před 41 minutami
Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD
Aktualizováno před 45 minutami
Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO
před 1 hodinou
OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD
před 1 hodinou
GRAF: Do Sněmovny se dostane šest stran. Jaké jsou možné povolební koalice?
před 1 hodinou
ANO podle Havlíčka může budovat vládu s Motoristy. Prakticky neodvratný neúspěch komunistů označil za překvapivý
před 1 hodinou
GRAF: 90 procent sečtených hlasů ukazuje na výhru ANO
před 2 hodinami
OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch
před 2 hodinami
Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů
před 2 hodinami
GRAF: Sečteny tři čtvrtiny hlasů. Komunisté přiznali prohru, ANO o vládě nechce spekulovat
před 2 hodinami
Jak probíhá sčítání hlasů?
před 3 hodinami
GRAF: Sečtena polovina hlasů. Stačilo! se před novináři schovává, ANO se chystá slavit
před 3 hodinami
OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství
před 4 hodinami
GRAF: Sečteno 10 procent hlasů. ANO zatím vede, komunisté ve Sněmovně nejsou
před 6 hodinami
Volby v průběhu času: Jak Češi hlasovali během uplynulých třiceti let?
před 6 hodinami
Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války
před 7 hodinami
Hamás souhlasí s mírovým plánem. Okamžitě přestaňte bombardovat Gazu, vyzval Trump Izrael
před 7 hodinami
Problémy s eDoklady trvají dál. Vezměte si k volbám i fyzický občanský průkaz, radí DIA
před 9 hodinami
Jak mohou vypadat povolební koalice? Možnosti budoucí vlády v Česku
Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.
Zdroj: Libor Novák