Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. října 2025 18:59

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Foto: Cyril Popek / INCORP images

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

Jako možný nejbližší vládní partner hnutí ANO se momentálně jeví Motoristé, ale pouze s nimi to nepůjde. Další na řadě by logicky měla být SPD, která s Babišem a jeho spolustraníky tvořila v posledních čtyřech letech sněmovní opozici. Jenže historky o osobní animozitě mezi lídrem vítěze voleb a předsedou SPD Tomiem Okamurou jsou veřejně známé. Proto se nabízejí i scénáře, které na první dobrou znějí jako sci-fi.

Divoké teorie rozvíjeli i někteří lidé přítomní v Grand Majestic Hotelu, kde sledovali výsledky sněmovních voleb kandidáti koalice Spolu. Zaslechnout se daly debaty o tom, zdali Babiš nezkusí ke spolupráci přesvědčit přinejmenším některé poslance zvolené na kandidátce Spolu, aby nemusel sestavovat vládu s SPD, případně ho žádat o toleranci kabinetu. 

Takové teorie se však objevovaly i po sněmovních volbách v roce 2017, kdy ANO také zvítězilo, ale partnery pro vládní angažmá hledalo poměrně složitě. Výsledkem byla menšinová vláda, která nezískala důvěru. Definitivním řešením situace byl pak kabinet složený se sociálními demokraty a tolerovaný komunisty. 

Ti tentokrát do povolebních jednání nepromluví, protože hnutí Stačilo, v jehož řadách kandidovali komunisté a někteří členové SOCDEM, nepřekročilo pětiprocentní hranici nutnou pro obsazení křesel v Poslanecké sněmovně. I proto se nabízejí spekulace o přeběhlících z druhého tábora, v němž se nacházejí i Starostové a nezávislí a Piráti.

Dopředu je jasné, že Fiala vyloučí jakoukoliv možnou vládní spolupráci s ANO, jak to kandidáti koalice Spolu činili již v předvolební kampani. Nikdo ale nemůže mít jistotu, že končící premiér bude v nejvyšších stranických funkcích i za pár týdnů, respektive měsíců. I rezignace či odvolání může být důsledkem nynějšího volebního výsledku. 

před 25 minutami

OBRAZEM: Stačilo! je moje hnutí, prohlásil Zeman. Do Sněmovny se nedostalo

Související

Petr Fiala v Brně odvolil ve sněmovních volbách. (3.10.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Premiér Fiala odevzdal hlas v Brně. Přijďte volit, vyzval občany

Mezi politiky, kteří odevzdali svůj hlas ve sněmovních volbách již v pátek odpoledne, se zařadil i premiér Petr Fiala (ODS), lídr koalice Spolu, kterou s občanskými demokraty tvoří TOP 09 a KDU-ČSL. Předseda vlády nezapomněl opět vyzvat občany, aby využili možnosti hlasovat ve volbách. 
Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025) Prohlédněte si galerii

Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá

Předvolební debata mezi premiérem a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou šéfem hnutí ANO a expremiérem Andrejem Babišem se nesla v duchu ostrých osobních výpadů, obviňování a mávání grafy. Oba lídři se střetli v klíčových otázkách od inflace, daní a zadlužování státu přes důchodovou reformu a rodinnou politiku až po obranu, vztah k Ukrajině a klimatické závazky. Fiala obviňoval Babiše z nezodpovědnosti a z politických výmluv, zatímco Babiš vykresloval premiéra jako nekompetentního vůdce, který prý zadlužuje stát a selhává doma i v Bruselu.

Více souvisejících

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) volby do Poslanecké sněmovny 2025

Aktuálně se děje

před 13 minutami

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

před 25 minutami

před 41 minutami

Volební štáb Motoristů

Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Aktualizováno před 45 minutami

Volební štáb ANO

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Po sečtení téměř všech hlasů je vítězem voleb hnutí ANO. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.

před 1 hodinou

Volební štáb Pirátů Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Volební štáb STAN Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

před 2 hodinami

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých. Prohlédněte si galerii

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Volební štáb ANO Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

Jak mohou vypadat povolební koalice? Možnosti budoucí vlády v Česku

Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy