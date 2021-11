Nehoda u pražského Chodova uzavřela D1 ve směru do centra

Aktualizováno 14:12 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nehoda dvou nákladních vozidel v Praze v oblasti Chodova uzavřela dálnici D1 ve směru do centra. Řidič jednoho z vozů zůstal v autě zaklíněn, hasiči ho vyprostili. Zhruba padesátiletý muž utrpěl mnohačetná poranění, záchranáři ho v umělém spánku přepravili letecky do vinohradské nemocnice. ČTK to řekla mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.