Držitelé modrých karet by mohli mít jednodušší podmínky pro pobyt a zaměstnání

Úprava pravidel pro držitele modrých karet je podle důvodové zprávy materiálu nutná kvůli směrnici Evropské unie z října 2021. O povolení k pobytu kvůli výkonu vysoce kvalifikovaného povolání měli mít možnost zažádat i azylanti a sezonní pracovníci. Držitelé karet se například budou moci lépe uplatnit i v dalších státech EU, změní se jim platová hranice, budou mít volný přístup na pracovní trh již po roce a povolení k pobytu dostanou i jejich rodinní příslušníci.

Návrh také zavádí povinné pojištění nezletilých dětí, které mají na území České republiky dlouhodobý pobyt. Jejich zákonní zástupci by za ně měli platit pojistné, které bude odpovídat sazbě, kterou mají lidé bez zdanitelných příjmů.

Zákon by měl také nově zavést řízení v případě zvláštní situace. V případě migračního tlaku by podle návrhu bylo azylové řízení zkráceno. O zvláštní situaci musí rozhodnout vláda. Proti zavedení institutu ale podalo připomínky několik míst. Namítala například to, že není jasně definováno, kdy by mohl být institut zaveden.

Zákon dále například upřesňuje pojmy azylant a osoba požívající doplňkové ochrany, nebo také zpřísňuje trestní postih za převaděčství.