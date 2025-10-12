Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn

Až o tisíce korun měsíčně nad rámec současné výše penzí si mohou polepšit důchodci, pokud nová vláda, v jejímž čele pravděpodobně bude ANO, naplní sliby z programu vítězného hnutí. Bývalý a zřejmě i budoucí premiér Andrej Babiš chce také zastropovat věk odchodu do důchodu.
Důchodci mají momentálně jednu jistotu, kterou je pravidelná valorizace. V nadcházejícím lednu se základní výměra důchodu zvýší o 240 korun, zatímco ta procentní vzroste o 2,6 procenta. Průměrný měsíční starobní důchod v Česku tak vzroste o 668 korun na 21 839 korun.
Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění, odvíjí se od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců.
Penzisté ale mohou věřit, že si v následujících letech polepší nad rámec každoročních valorizací. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že po jasném volebním triumfu bude dominantní silou v nové vládě hnutí ANO. Podle jeho volebního programu by mělo dojít k zásadním úpravám valorizací.
"Zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd," sliboval Andrej Babiš před říjnovými sněmovními volbami.
ANO chce rovněž zavést věkové valorizace. Od 80 let by důchodci dostávali pětistovku navíc, u lidí od 85 let by zůstalo zachováno navýšení o tisícovku, penzisté od 90 let by si polepšili o 1500 korun. Osobám starším 95 let slibuje hnutí až 2000 korun měsíčně navíc.
Babiš přislíbil také úpravy legislativy, aby lidé vykonávající náročnější profese mohli odcházet dříve do důchodu, který bude "adekvátní a spravedlivý".
Související
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
Andrej Babiš , důchody , důchodci, senioři , hnutí ANO
Aktuálně se děje
před 18 minutami
Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou
před 1 hodinou
Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn
před 2 hodinami
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
před 4 hodinami
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
před 5 hodinami
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
před 7 hodinami
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
před 8 hodinami
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
před 10 hodinami
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
před 11 hodinami
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
před 11 hodinami
Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru
před 13 hodinami
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
včera
O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura
včera
To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho
včera
Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí
včera
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
včera
Dobrý konec pátrání. Policie našla nebezpečného vraha na útěku z léčebny
včera
Babiš začal porušovat sliby už v den, kdy zvítězil. A bude pokračovat, dokud to unese ekonomika
včera
Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal
včera
Nečekané odhalení. Trumpová si píše s Putinem ohledně války na Ukrajině
včera
Babiš si zve Turka na kobereček. Další kroky je nutné zvážit, řekl lídr ANO
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) chce na začátku příštího týdne mluvit s kandidátem na ministra zahraničí Filipem Turkem (Motoristé) o kauze jeho již smazaných výroků, které měl v minulosti uveřejnit na sociálních sítích. Podle Babiše je nutné zvážit další kroky. Je tak zřejmě ohroženo Turkovo vládní angažmá.
Zdroj: Jan Hrabě