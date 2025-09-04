Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.
"Při znalosti posledních potřebných statistických údajů, mohu říci, že se průměrný starobní důchod navýší o 668 korun měsíčně. Průměrný důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout přibližně 21 840 korun měsíčně," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v tiskové zprávě svého úřadu.
Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, vypočítanou na základě dat o růstu cen domácností důchodců. Zvýšení důchodů se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány ve struktuře o 240 Kč navýšení základní výměry a o 2,6 % navýšení procentní výměry.
"Ještě před deseti lety činil důchod jen o trochu více než polovinu toho, kolik bude činit v roce 2026. Celkově za naší vlády důchody narostly o 28 procent," dodal ministr Jurečka.
Podle ministerstva stále platí, že důchody jsou momentálně nejvyšší v historii České republiky. Podle aktuálních odhadů od roku 2016, tedy během posledních deseti let, vzrostou důchody o přibližně 18 procent více než ceny.
