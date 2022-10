Ministerstva se dohodla na definici zranitelného zákazníka kvůli podpoře od státu na energie

Mluvčí ministerstva práce Eva Davidová dnes ČTK řekla, že resort průmyslu po úterní dohodě lídrů pětikoalice návrh legislativní úpravy také dokončí a předloží.

"Máme po včerejšku (úterku) dohodu na definici zranitelného zákazníka tak, aby v té definici byla nejenom otázka odpojení lidí, aby zranitelné skupiny nebyly úplně jednoduše odpojitelné. Bylo by tam i zmocnění pro vládu, že by pro tyto skupiny například v rámci stropování mohly být lepší podmínky, vyšší míra podpory," uvedl Jurečka. Podle něj by se vyšší podpora s vyšším stropem mohla týkat třeba zdravotně postižených, kteří se neobejdou bez přístrojů s vysokou spotřebou energie.

O podporu lidí na dýchacích a jiných přístrojích kvůli zdražování energií žádala Národní rada osob se zdravotním postižením poprvé v lednu, poté opakovaně. Navrhovala, aby se těmto handicapovaným výrazněji zvedl příspěvek na mobilitu. Doporučovala vyplácet jim 3000 korun měsíčně. Sněmovna by nyní měla projednávat vládní novelu, která dávku na mobilitu pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P zvedá z nynějších 550 na 900 korun měsíčně. Těm, kteří potřebují podporu přístrojů, předloha podporu ale jinak neupravuje. Opoziční ANO navrhovalo zvednout příspěvek na mobilitu všem na 2000 korun měsíčně.

Podle Jurečky je pro řešení situace lidí na přístrojích možná vedle jejich zařazení mezi zranitelné zákazníky s lepšími podmínkami ale i možnost zvýšit jim dávku právě v projednávané novele. Vyšší pomoc by jim zajistil případný pozměňovací návrh. "Jsme připraveni mít dvě cesty," řekl Jurečka.

Podle dřívějších vyjádření vládních politiků měl mít zranitelný zákazník nárok na energie za nižší cenu. Už v polovině května na jednání sněmovního sociálního výboru jeho šéf Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) řekl, že se definice takového klienta řeší v souvislosti s úsporným tarifem a ministerstvo průmyslu o ní jedná i se zástupci ČEZ či institucí. Vláda se chystá svůj úsporný tarif upravit. Měl by být adresnější a pomoc by měla cílit víc na potřebné. Jurečka médiím už dřív řekl, že zranitelný zákazník by měl na podporu mít nárok automaticky. V rozhovoru pro server iDNES.cz pak před nedávnem uvedl, že by tyto osoby stanovil obchodník a upozornil stát na to, že by mohly mít s úhradou problémy.

Na zranitelné zákazníky se před časem zaměřil úřad práce. Vybral je z lidí, kteří zůstávali u dodavatelů poslední instance (DPI) a kterým hrozilo odpojení od elektřiny či plynu. Generální ředitel úřadu Viktor Najmon tehdy upřesnil, že to bylo asi tisíc ohrožených osob.