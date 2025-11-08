Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. listopadu 2025 17:11

Miloš Zeman
Miloš Zeman Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Exprezident Miloš Zeman se po středeční operaci ohlásil svým příznivcům z jedné z pražských nemocnic. Zákrok byl podle jeho slov i díky skvělému lékařskému týmu úspěšný. Zeman se zároveň vyjádřil k jedné z událostí na politické scéně.  

"Hlásím se vám z nemocnice. Zůstanu zde nakonec o trochu déle na pozorování, ale v pondělí bych se měl vrátit domů. Dobrá zpráva je, že operace dopadla úspěšně. Za to vděčím skvělému týmu, který se o mě stará," napsal Zeman v pátek na facebooku. 

Exprezident zmínil, že i z nemocničního lůžka sleduje dění na české politické scéně. "Telefonicky jsem gratuloval Tomiu Okamurovi ke zvolení předsedou Poslanecké sněmovny. Těším se, až mu osobně popřeji úspěch v jedné z nejvyšších ústavních funkcí," dodal.

Zeman ve středu podstoupil v motolské nemocnici zákrok týkající se zažívacího traktu. Do zdravotnického zařízení byl přijat v pondělí. Rodina již dříve uvedla, že je po operaci ve stabilizovaném stavu a cítí se dobře. 

Zeman již v říjnu podstoupil operaci kvůli problémům s hnisavým abscesem na zádech. Předtím se měl potýkat s bronchitidou, na kterou mu lékaři předepsali silná antibiotika. Minulý týden v úterý chyběl na Pražském hradě, když se předávala státní vyznamenání. 

Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát. 

Miloš Zeman

Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Česko se dozvědělo, v čem spočívá nynější hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana. Předchůdce současné hlavy státu se v motolské nemocnici podrobil operace, prozradil jemu blízký člověk. Podle někdejší první dámy Ivany Zemanové je exprezident ve stabilizovaném stavu. 

Miloš Zeman nemocnice Motol Tomio Okamura

