Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok

28. srpna 2025 18:21

Petr Fiala a Petr Pavel
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) se ve čtvrtek sešli na pravidelném setkání hlavy státu a předsedy vlády na Pražském hradě. Řešila se situace na Ukrajině či Blízkém východě, tématem byl i státní rozpočet na příští rok. 

Fiala uvedl, že informoval prezidenta o nedávných videokonferencích se zástupci zemí takzvané koalice ochotných, což je sdružení zemí, které podporují Ukrajinu v pokračujícím konfliktu s Ruskem. 

"Naše jasná shoda v klíčových otázkách zahraniční politiky, včetně společného přístupu k situaci na Blízkém východě, je důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Českou republiku," zdůraznil premiér na sociální síti X. 

Podle Fialy se také hovořilo o aktuální politické situaci a parametrech státního rozpočtu pro příští rok, který tvoří ještě nynější vláda, přestože její setrvání ve Strakově akademii po říjnových sněmovních volbách není jasné. 

O setkání prezidenta s premiérem informoval i Pražský hrad, kde schůzka proběhla. "V rámci pravidelného setkání spolu hovořili o sestavování rozpočtu a rozpočtovém výhledu, krizové legislativě, výdajích na obranu nebo o situaci na Blízkém východě. V zahraniční politice konstatovali jasnou shodu na klíčových otázkách," sdělila prezidentská kancelář. 

Podle jejího prohlášení byla tématem čtvrtečního jednání i koordinace zahraničních cest a zastupování České republiky na mezinárodních událostech.

před 1 hodinou

Rusové pohrdají jednáními, reagoval Lipavský na tragický útok na Kyjev

Vít Rakušan a Petr Fiala v Poslanecké sněmovně

Rakušan se v úterý setká jen s Fialou. Židle ale bude připravena i pro Hřiba

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý sejdou v Praze na setkání, které svolal druhý jmenovaný. Politici mají deklarovat, že jimi vedené strany po volbách do Poslanecké sněmovny nevstoupí do vlády s hnutím ANO expremiéra Andreje Babiše. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, jeho účast je nejistá. 

