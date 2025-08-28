Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok

Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala (ODS) se ve čtvrtek sešli na pravidelném setkání hlavy státu a předsedy vlády na Pražském hradě. Řešila se situace na Ukrajině či Blízkém východě, tématem byl i státní rozpočet na příští rok.
Fiala uvedl, že informoval prezidenta o nedávných videokonferencích se zástupci zemí takzvané koalice ochotných, což je sdružení zemí, které podporují Ukrajinu v pokračujícím konfliktu s Ruskem.
"Naše jasná shoda v klíčových otázkách zahraniční politiky, včetně společného přístupu k situaci na Blízkém východě, je důležitá nejen z hlediska stability, ale především je to výhoda pro Českou republiku," zdůraznil premiér na sociální síti X.
Podle Fialy se také hovořilo o aktuální politické situaci a parametrech státního rozpočtu pro příští rok, který tvoří ještě nynější vláda, přestože její setrvání ve Strakově akademii po říjnových sněmovních volbách není jasné.
O setkání prezidenta s premiérem informoval i Pražský hrad, kde schůzka proběhla. "V rámci pravidelného setkání spolu hovořili o sestavování rozpočtu a rozpočtovém výhledu, krizové legislativě, výdajích na obranu nebo o situaci na Blízkém východě. V zahraniční politice konstatovali jasnou shodu na klíčových otázkách," sdělila prezidentská kancelář.
Podle jejího prohlášení byla tématem čtvrtečního jednání i koordinace zahraničních cest a zastupování České republiky na mezinárodních událostech.
Petr Fiala (ODS) , Petr Pavel , válka na Ukrajině , Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , rozpočet
Dánsko si předvolalo nejvyššího amerického diplomata v Kodani kvůli zprávám o tom, že američtí občané provádějí na autonomním území Grónska tajné operace s cílem ovlivnit tamní společnost a podpořit odtržení Grónska od Dánska. Dánský ministr zahraničí Lars Lokke Rasmussen uvedl, že „jakýkoliv pokus o vměšování do vnitřních záležitostí Dánského království je nepřijatelný.“
Zdroj: Libor Novák