Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území

25. října 2025 10:36

Petr Fiala (ODS)
Petr Fiala (ODS) Foto: Cyril Popek / INCORP images

Ukrajinu je podle končícího premiéra Petra Fialy (ODS) nutné podpořit ve schopnosti udeřit hluboko na ruském území. Fiala to řekl po pátečním jednáním koalice ochotných. Vyzval také k zastavení financování ruské válečné mašinerie.

Fiala se v pátek zúčastnil schůzky takzvané koalice ochotných a výsledky prozradil na sociální síti. Podle premiéra panuje shoda na tom, že by na Ukrajině mělo co nejdříve zavládnout příměří na linii dotyku. "Je nezbytné zamezit financování ruské válečné mašinerie, a to zejména tlakem na ruský energetický sektor," uvedl na síti X. 

"Zároveň je třeba podpořit Ukrajinu v její schopnosti zasáhnout ruskou energetickou síť a vojensko-průmyslový komplex hluboko na ruském území," dodal končící premiér.

Fiala už ve čtvrtek jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který se o setkání s předsedou české vlády zmínil na sociální síti X. "Informoval jsem ho o následcích ruských útoků na naše energetická zařízení. Česko už nám pomáhá s obnovou v této oblasti, diskutovali jsme o dalších možnostech podpory," napsal. 

Podle prezidenta se debatovalo také o spuštění společných obranných projektů a iniciativě na zesílení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru. "Naše pohledy se shodují - sankce a zmrazená ruská aktiva musí vést k podpoře Ukrajiny, naší ochraně a obraně," dodal. 

Fiala uvedl, že Zelenskému na úvod setkání předal háčkovanou brož, kterou dostal během předvolební kampaně od jedné paní z prosbou, aby ji předal ukrajinské hlavě státu. "Z řad opozice budeme Ukrajinu i nadále podporovat a věřím, že nová česká vláda naváže na naši pomoc Ukrajině v co největší možné míře," dodal.

Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Analýza

Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím

Na sklonku rezignace Petra Fialy na post předsedy strany stojí Občanská demokratická strana před klíčovým momentem své novodobé historie. Po deseti letech stabilního, avšak umírněného vedení musí rozhodnout, zda se vydá cestou kontinuitního pragmatismu, nebo ideové obrody. Projekt Spolu, který kdysi symbolizoval záchranu české pravice, se dostal do strukturální krize a ODS v něm postupně ztratila vlastní profil. Volba nového předsedy bude rozhodnutím, které určí, zda se strana znovu vyprofiluje jako sebevědomá konzervativní síla, nebo zůstane rozmělněným partnerem v unavené koalici.

Petr Fiala (ODS) Ukrajina válka na Ukrajině

USS Gerald R. Ford

USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

včera

včera

Kirill Dmitrijev

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

včera

včera

Volební štáb Motoristů

"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.

včera

včera

Ilustrační foto

Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů

Forenzní tým v nemocnici Nasser v Gaze čelí obrovským výzvám po přijetí 195 těl vrácených izraelskými úřady v rámci výměny za 13 izraelských rukojmích. K předání těl došlo po dohodě o příměří Donalda Trumpa. Těla, transportovaná Červeným křížem v chladicích vozech, jsou ve špatném stavu a forenzní týmy nemají dostatečné vybavení pro řádné prošetření okolností úmrtí.

včera

Volební štáb Motoristů

Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik

Andrej Babiš stojí před zásadním rozhodnutím, zda zachovat, nebo obětovat jednu z nejdražších a nejpracněji vybudovaných politik moderní České republiky – ochranu životního prostředí. Pokud by hnutí Motoristé sobě získalo kontrolu nad resortem, hrozí rozpad systému, který se budoval desítky let a stál stovky miliard. Babiš má možnost volby. Buď může hájit kontinuitu, nebo z Česka udělat laboratoř krátkozrakého populismu a baštu automobilového a průmyslového lobbingu.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu. 

včera

Prezident Trump

Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

včera

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

Zdroj: Libor Novák

