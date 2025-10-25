Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území

Ukrajinu je podle končícího premiéra Petra Fialy (ODS) nutné podpořit ve schopnosti udeřit hluboko na ruském území. Fiala to řekl po pátečním jednáním koalice ochotných. Vyzval také k zastavení financování ruské válečné mašinerie.
Fiala se v pátek zúčastnil schůzky takzvané koalice ochotných a výsledky prozradil na sociální síti. Podle premiéra panuje shoda na tom, že by na Ukrajině mělo co nejdříve zavládnout příměří na linii dotyku. "Je nezbytné zamezit financování ruské válečné mašinerie, a to zejména tlakem na ruský energetický sektor," uvedl na síti X.
"Zároveň je třeba podpořit Ukrajinu v její schopnosti zasáhnout ruskou energetickou síť a vojensko-průmyslový komplex hluboko na ruském území," dodal končící premiér.
Fiala už ve čtvrtek jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který se o setkání s předsedou české vlády zmínil na sociální síti X. "Informoval jsem ho o následcích ruských útoků na naše energetická zařízení. Česko už nám pomáhá s obnovou v této oblasti, diskutovali jsme o dalších možnostech podpory," napsal.
Podle prezidenta se debatovalo také o spuštění společných obranných projektů a iniciativě na zesílení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru. "Naše pohledy se shodují - sankce a zmrazená ruská aktiva musí vést k podpoře Ukrajiny, naší ochraně a obraně," dodal.
Fiala uvedl, že Zelenskému na úvod setkání předal háčkovanou brož, kterou dostal během předvolební kampaně od jedné paní z prosbou, aby ji předal ukrajinské hlavě státu. "Z řad opozice budeme Ukrajinu i nadále podporovat a věřím, že nová česká vláda naváže na naši pomoc Ukrajině v co největší možné míře," dodal.
