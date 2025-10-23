Fiala se ještě jednou setkal se Zelenským. Ukrajině slíbil podporu i z opozice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek jednal s končícím českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle Zelenského se jednalo o dalších možnostech české podpory Kyjeva. Fiala po jednání zdůraznil, že bude Ukrajinu podporovat i z opozičních lavic.
Zelenskyj se o setkání s Fialou zmínil na sociální síti X. "Informoval jsem ho o následcích ruských útoků na naše energetická zařízení. Česko už nám pomáhá s obnovou v této oblasti, diskutovali jsme o dalších možnostech podpory," napsal.
Podle ukrajinského prezidenta se debatovalo také o spuštění společných obranných projektů a iniciativě na zesílení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru. "Naše pohledy se shodují - sankce a zmrazená ruská aktiva musí vést k podpoře Ukrajiny, naší ochraně a obraně," dodal.
Fiala uvedl, že Zelenskému na úvod dnešního setkání předal háčkovanou brož, kterou dostal během předvolební kampaně od jedné paní z prosbou, aby ji předal ukrajinské hlavě státu. "Z řad opozice budeme Ukrajinu i nadále podporovat a věřím, že nová česká vláda naváže na naši pomoc Ukrajině v co největší možné míře," podotkl končící premiér.
Zelenskyj už po sněmovních volbách mluvil i s pravděpodobným příštím českým premiérem. Andrej Babiš (ANO) informoval, že hovořil s ukrajinským prezidentem a připomněl, že se setkali již třikrát. Naposledy k tomu ale došlo v Kyjevě v listopadu 2019, tedy více než dva roky před začátkem plnohodnotné ruské invaze do sousední země.
"Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci. Vyjádřil jsem mu naši podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila. Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně," uvedl předseda hnutí ANO na sociální síti X.
O rozhovoru se zmínil i Zelenskyj, který na úvod zdůraznil, že si váží strategického partnerství s Českem. "Pracujeme na tom, aby byla spolupráce mezi našimi zeměmi stále produktivnější," napsal na zmíněné síti. Také sdělil, že Babišovi pogratuloval k vítězství v českých parlamentních volbách a popřál mu úspěch. Lídr ANO měl na oplátku ocenit odvahu Ukrajinců v boji proti ruské agresi.
"Informoval jsem ho o našich diplomatických úsilích dosáhnout spravedlivého míru společně se Spojenými státy, Evropou a dalšími zeměmi, stejně jako o celkové diplomatické situaci. Dohodli jsme se, že o naší další spolupráci budeme jednat při osobním setkání v blízké budoucnosti," dodal ukrajinský prezident.
Související
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
Spojenci Ukrajiny se obávají setkání Putina s Trumpem. Na poslední chvíli podporují Kyjev
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Petr Fiala (ODS) , Ukrajina , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Fiala se ještě jednou setkal se Zelenským. Ukrajině slíbil podporu i z opozice
před 1 hodinou
Finsko tlačí na Trumpa: Ukrajina potřebuje rakety Tomahawk pro útoky na Rusko
před 1 hodinou
Mezinárodní soud požaduje vstup pomoci do Gazy, Izrael rozsudek odmítá
před 2 hodinami
EU řeší, co s ruskými aktivy. Rusko hrozí „bolestivou reakcí“, pokud je zabaví
před 3 hodinami
Popírání, hněv a přetrvávající požadavky. Moskva reaguje na americké sankce
před 4 hodinami
Kreml označil jaderná cvičení NATO za "destabilizující," den po vlastním cvičení
před 5 hodinami
Záměrné podpalování Ukrajiny: Stojí Rusko za katastrofálními požáry?
před 5 hodinami
„Lidské safari“ na Ukrajině. Drony razantně proměňují charakter války, Evropa na to stále není připravená
před 6 hodinami
Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně
před 7 hodinami
Rubio varuje Izrael: Anexe Západního břehu by ohrozila mír v Gaze
před 8 hodinami
Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace
před 9 hodinami
Ukrajina může získat stíhačky Gripen, zaplatit by je mohly zmrazené ruské finance
před 9 hodinami
Debaty s Putinem nikam nevedou, prohlásil Trump a uvalil sankce na ruské firmy
před 11 hodinami
Počasí se ochladí. Teploty od zítřka spadnou až o 13 stupňů
včera
Jak mohli zloději vykrást Louvre? Prostor hlídala jediná kamera, navíc mířila úplně jinam
včera
ICJ: Izrael je povinen podporovat UNRWA. Neprokázal, že zaměstnanci jsou členy Hamásu
včera
Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď
včera
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
včera
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno včera
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
V obci Nehvizdy v okrese Praha-východ vypukl rozsáhlý požár haly. Z místa stoupá hustý dým, který je viditelný z velké vzdálenosti.
Zdroj: Libor Novák