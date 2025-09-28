Finiš budou potřebovat dvě uskupení, ukazuje nový průzkum. ANO je opět pod 30 procenty

Jan Hrabě

28. září 2025 12:17

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Jan Nebřenský / INCORP images

Dvě uskupení budou potřebovat zvládnout finiš kampaně, aby se dostala do Poslanecké sněmovny, ukazuje nový průzkum agentury STEM pro CNN Prima News. Favoritem voleb je podle šetření i nadále opoziční hnutí ANO, jeho podpora nicméně spadla pod 30 procent. 

ANO chce podle průzkumu, který se uskutečnil ve dnech 20. až 26. září, volit 29,3 procenta respondentů. Nejbližším pronásledovatelem favorita sněmovních voleb je druhá koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), jejíž aktuální podpora činí 20,5 procenta.

V bezpečí je i trojice kandidujících subjektů s dvouciferným výsledkem. Na třetím místě je SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou hodlá volit 13,4 procenta oslovených. Čtvrtí jsou Starostové a nezávislí se ziskem 11,7 procenta, pátou příčku zaujímají Piráti s podporou 10,1 procenta. 

V nejtěžší situaci se nacházejí dvě uskupení, která se drží jen s těsným náskokem nad pětiprocentní hranicí, jejíž překročení je nutné pro zisk mandátů v Poslanecké sněmovně. Motoristé (5,9 %) nově přeskočili hnutí Stačilo (5,5 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté.

Rozložení sil v nové Sněmovně by bylo následující. ANO by obsadilo 66 křesel, Spolu by mělo 44 zákonodárců. 27 poslanců by nominovala SPD. O tři mandáty méně by získali Starostové, Pirátů by bylo 21. Deset křesel by připadlo Motoristům a osm zástupcům hnutí Stačilo. 

Češi vyrazí do volebních místností v příštím týdnu. Sněmovní volby se uskuteční v řádném termínu v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Další zprávy