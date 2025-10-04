GRAF: 90 procent sečtených hlasů ukazuje na výhru ANO

Po sečtení 90 procent hlasů je vítězství hnutí ANO prakticky jisté. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.
Po sečtení 90 procent hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny nadále vede hnutí ANO se ziskem 35,95 procent. Na druhém místě se nachází koalice Spolu, která má aktuálně 22,28 procent hlasů.
Třetí místo aktuálně zaujímají Starostové, kteří obdrželi 10,93 procent hlasů. Čtvrtí piráti předběhli SPD Tomia Okamury a obdrželi 8,41 procent hlasů.
Páté je zatím SPD se ziskem 8,01 procent hlasů. Motoristé sobě zatím obdrželi 6,87 procent hlasů.
Do Sněmovny by se podle aktuálního sčítání nedostalo uskupení Stačilo!, které má zatím na kontě 4,45 procent hlasů. Neuspěla ani Přísaha, která má zatím 1,10 procent hlasů.
Karel Havlíček potvrdil, že Motoristé pro ANO mohou být ideální kandidát na koaličního partnera. SPD odmítl komentovat.
Muniční iniciativa podle něj je netransparentní a ANO ji hodlá změnit. Neúspěch komunistické Stačilo označil za "překvapivý". ANO je podle něj ve finále přípravy stavebního zákona.
Někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při příchodu do štábu hnutí ANO odmítl říct, s kým by se ANO mohlo podílet na vládě s tím, že je to na "potenciálním premiérovi". Také řekl, že není členem nejužšího kruhu vyjednávání o vládě, ale určitě se bude podílet na jednání o resortu zdravotnictví, protože jako ministr zdravotnictví sám působil.
Lídr ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček ocenil pozitivní atmosféru ve štábu i ve svém domovském kraji. Odmítl potvrdit, jestli jednání o budoucí vládě začnou ještě dnes s tím, že na to nemá pravomoci, ani jako místopředseda celého hnutí.
Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD
Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO
