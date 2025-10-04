GRAF: Sečtena polovina hlasů. Stačilo! se před novináři schovává, ANO se chystá slavit

Libor Novák

4. října 2025 16:06

Volební štáb ANO
Volební štáb ANO

Ve volbách do Poslanecké sněmovny už byla sečtena polovina hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 68 procent.

Po sečtení poloviny hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny nadále vede hnutí ANO se ziskem 38,27 procent. Na druhém místě se nachází koalice Spolu, která má aktuálně 20,31 procent hlasů.

Třetí místo aktuálně zaujímají Starostové, kteří obdrželi 10,56 procent hlasů. Čtvrté SPD Tomia Okamury obdrželo 8,32 procent hlasů.

Pátí jsou Piráti, kteří předběhli Motoristy se ziskem 7,61 procent hlasů. Motoristé sobě zatím obdrželi 7,14 procent hlasů.

Do Sněmovny by se podle aktuálního sčítání nedostalo uskupení Stačilo!, které má zatím na kontě 4,67 procent hlasů. Neuspěla ani Přísaha, která má zatím 1,12 procent hlasů.

Připomeňme ale volby do Sněmovny z roku 2021, kde několik hodin po uzavření volebních místností vyhrávalo hnutí ANO. Až později k večeru se ale pořadí otočilo a volby nakonec, byť s těsným rozdílem, vyhrála koalice Spolu.

Tento příklad ukazuje, že prvotní sčítání nemusí ani zdaleka nic vypovídat o tom, jaké budou konečné výsledky a kdo nakonec obsadí kolik křesel v Poslanecké sněmovně.

Lídr ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček ocenil pozitivní atmosféru ve štábu i ve svém domovském kraji. Odmítl potvrdit, jestli jednání o budoucí vládě začnou ještě dnes s tím, že na to nemá pravomoci, ani jako místopředseda celého hnutí.

Do štábu ANO zatím z vedení dorazil jen Radek Vondráček. Politici jako předseda Andrej Babiš nebo Alena Schillerová dorazí v příštích hodinách. Karel Havlíček by měl dorazit každou minutou.

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Pecková také akcentovala stejnou věc jako kampaň Starostů v posledních dnech před otevřením volebních místností. “Pro mě je důležité, aby zvítězily strany, které jsou demokratické a které to budou myslet vážně s naší zemí i Evropskou unií a budou chránit svobodu a demokracii,” zdůraznila.

Podle člena Pirátů Jakuba Machálka je atmosféra ve volebním štábu pozitivní. Přestože napětí s přibývajícím časem roste, členové štábu si udržují dobrou náladu a věří ve slušný výsledek.
Potvrdil, že cíl dvouciferného výsledku, který stanovil předseda strany Zdeněk Hřib, zůstává v platnosti. Piráti podle něj sází na to, že jejich kampaň zaměřená na reálná řešení problémů voliče oslovila.

„Famózní výsledek by byl, kdybychom překonali 13 procent a přeskočili SPD,“ uvedl Machálek s tím, že se „hraje o to, kdo bude třetí nejdůležitější strana v zemi.“ Mezi přítomnými sympatizanty a členy Pirátů panuje víra, že se jejich úsilí z kampaně zúročí i ve volebním výsledku.

Kandidáti za hnutí Stačilo! jsou stranou novinářů a i přes příslib rozhovorů nikdo nevychází, většina médií čeká v lobby a ze Stačilo se nikdo neobjevuje. Všichni čekají na na příjezd Kateřiny Konečné, která by měla přijet do hodiny. Zatím nikdo moc nechce komentovat aktuální průběžný výsledek, ale strana vše nad 5% bere jako úspěch.

Lídr Karlovarské kandidátky Pirátů Vladimír Votápek označil za „dobré zprávy“, že "komunisté, především pod značkou Stačilo!", se nedostávají do Sněmovny. Podle Votápka by bylo překvapivé, kdyby se přece jen prosadili. Kdyby současné výsledky platily i po sečtení všech hlasů, šlo by podle něj o neuspokojivé výsledky. Vylíčil, že podpora Pirátů se tradičně nachází ve větších městech, která ještě nejsou sečtena. Dodal, že je stále příliš brzy na zhodnocení výsledku.

před 7 minutami

Jak probíhá sčítání hlasů?

Volby, ilustrační fotografie.

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

