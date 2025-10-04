GRAF: Sečteno 10 procent hlasů. ANO zatím vede, komunisté ve Sněmovně nejsou

Ve volbách do Poslanecké sněmovny bylo zatím sečteno 10 procent hlasů. Volební účast je vysoká a podle dosavadních údajů se pohybuje kolem 70 procent.
Hnutí ANO má při sečtené desetině hlasů 39,73 procent. Druhé Spolu zatím obdrželo 19,01 procent hlasů.
Na třetím místě se zatím nachází Starostové se ziskem 10,69 procent hlasů. SPD Tomia Okamury okupuje čtvrté místo s prozatimním ziskem 8,32 procent hlasů.
Do Sněmovny by se podle dosavadních výsledků dostali také Motoristé, kteří zatím získali 7,66 procent hlasů. Poslední stranou ve Sněmovně by byli Piráti, kteří zatím mají 6,72 procent hlasů.
Pod hranicí pěti procent potřebných pro vstup do Sněmovny se tak nachází jak Stačilo!, tak například i hnutí Přísaha.
Připomeňme ale volby do Sněmovny z roku 2021, kde několik hodin po uzavření volebních místností vyhrávalo hnutí ANO. Až později k večeru se ale pořadí otočilo a volby nakonec, byť s těsným rozdílem, vyhrála koalice Spolu.
Tento příklad ukazuje, že prvotní sčítání nemusí ani zdaleka nic vypovídat o tom, jaké budou konečné výsledky a kdo nakonec obsadí kolik křesel v Poslanecké sněmovně.
