Hanba, křičeli lidé na Okamuru u Českého rozhlasu. Pískalo se i na Pavla a Schillerovou

Pietní akt připomínající tragické události ze srpna 1968 před budovou Českého rozhlasu v Praze provázely výrazné projevy nesouhlasu ze strany veřejnosti. Při vystoupeních některých ústavních činitelů a představitelů státu se z davu ozýval pískot i pokřiky.
Oficiální vzpomínkové akce na Vinohradské třídě se zúčastnily stovky lidí. Na místo dorazili ústavní činitelé, pamětníci i zástupci veřejnosti, aby společně uctili památku obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy a položili věnce k pamětní desce.
Hlava státu Petr Pavel se při příchodu k řečnickému pultu setkal s rozporuplnými reakcemi. Než mohl zahájit svůj projev, musel několik desítek vteřin čekat, než utichne pískot části přítomných, který se snažila přeřvat skupina podporovatelů skandováním a potleskem.
Ve svém následném vystoupení prezident zdůraznil význam veřejnoprávních médií. Připomněl jejich klíčovou roli v roce 1968 i v současnosti a varoval před plíživými tlaky na omezení jejich nezávislosti.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém projevu připomněl nejen samotnou srpnovou okupaci, ale i následný počátek normalizace spojený s podpisem takzvaných Moskevských protokolů. Vyzdvihl nutnost zachovat si odvahu a říkat pravdu i v nepohodlných chvílích.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura čelil během svého krátkého vystoupení silné nevoli přihlížejících. Z davu se ozýval hlasitý pískot a skandování hesla hanba.
Podobně chladného přivítání se dočkala také ministryně financí Alena Schillerová, která zastupovala vládu. Ta ve své řeči připomněla postoj Františka Kriegela i osud mladé studentky Marie Charouskové.
Mezi přítomnými se objevily také transparenty opozičních Pirátů s vyobrazením představitelů současné vládní koalice v sovětském tanku. Další cedule v davu vyzývaly k obraně financování médií veřejné služby.
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Zdroj: Jan Hrabě