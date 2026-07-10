Hasiči lokalizovali požár částečně zřícené budovy ve Zlíně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 8:22

Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně.
Prohlédněte si 4 fotografie Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně. Foto: HZS Zlínského kraje

Hasičům se v noci na pátek podařilo lokalizovat požár jedné z budov v bývalém areálu Svitu ve Zlíně, která se z velké části zřítila. Požár je momentálně pod kontrolou, stupeň poplachu byl ze zvláštního snížen na třetí. 

Hasiči avizovali, že zásah bude pokračovat i přes noc ze čtvrtka na pátek. "Hašení ze dvou vrtulníků pomocí bambivaků bylo ukončeno přibližně ve 21.30 hodin. 22:15 byla ohlášena velitelem zásahu lokalizace požáru. 23:18 byl snížen stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí stupeň," uvedli požárníci na facebooku. 

Na místě přes noc zůstalo 14 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s deseti cisternami a třemi kusy výškové techniky, přičemž došlo k částečné obměně sil na místě zásahu. V noci také zasedal štáb velitele zásahu. 

"Hasiči průběžně monitorují situaci na požářišti, aby mohli v případě potřeby účinně zasáhnout. Štáb velitele zásahu zároveň vypracovává strategii dalších postupů jak pro průběh noci, tak pro následné práce po rozednění. Na místě i nadále působí dronová služba, která poskytuje veliteli zásahu aktuální přehled o situaci na požářišti," dodali hasiči.

V budově se nacházel například hlavní sklad výrobce bot Vasky. "Přišli jsme téměř o všechno a stojíme před tou nejtěžší zkouškou v historii," napsala firma na facebooku s tím, že přišla o 70 tisíc párů bot. "Shořelo nám to, co jsme vyrobili. Ne, proč to děláme. Máme pořád lidi, řemeslo a odhodlání začít znovu," dodala společnost.

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