Hasiči lokalizovali požár částečně zřícené budovy ve Zlíně

Hasičům se v noci na pátek podařilo lokalizovat požár jedné z budov v bývalém areálu Svitu ve Zlíně, která se z velké části zřítila. Požár je momentálně pod kontrolou, stupeň poplachu byl ze zvláštního snížen na třetí.
Hasiči avizovali, že zásah bude pokračovat i přes noc ze čtvrtka na pátek. "Hašení ze dvou vrtulníků pomocí bambivaků bylo ukončeno přibližně ve 21.30 hodin. 22:15 byla ohlášena velitelem zásahu lokalizace požáru. 23:18 byl snížen stupeň požárního poplachu ze zvláštního na třetí stupeň," uvedli požárníci na facebooku.
Na místě přes noc zůstalo 14 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů s deseti cisternami a třemi kusy výškové techniky, přičemž došlo k částečné obměně sil na místě zásahu. V noci také zasedal štáb velitele zásahu.
"Hasiči průběžně monitorují situaci na požářišti, aby mohli v případě potřeby účinně zasáhnout. Štáb velitele zásahu zároveň vypracovává strategii dalších postupů jak pro průběh noci, tak pro následné práce po rozednění. Na místě i nadále působí dronová služba, která poskytuje veliteli zásahu aktuální přehled o situaci na požářišti," dodali hasiči.
V budově se nacházel například hlavní sklad výrobce bot Vasky. "Přišli jsme téměř o všechno a stojíme před tou nejtěžší zkouškou v historii," napsala firma na facebooku s tím, že přišla o 70 tisíc párů bot. "Shořelo nám to, co jsme vyrobili. Ne, proč to děláme. Máme pořád lidi, řemeslo a odhodlání začít znovu," dodala společnost.
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Zdroj: Jan Hrabě