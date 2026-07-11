Hasiči nadále zasahují ve Zlíně. Stupeň poplachu se dále snížil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. července 2026 9:58

Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně.
Hasiči pokračují v zásahu u požáru ve Zlíně. Foto: HZS Zlínského kraje

Druhým dnem v pátek pokračoval zásah u ničivého požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Hasiči přistoupili k dalšímu snížení stupně požárního poplachu, už jim také nepomáhá vrtulník. 

V pátek odpoledne byl s ohledem na příznivý vývoj situace odvolán vrtulník, který do té chvíle provedl přes 80 úspěšných shozů hasební vody. Zásah pozemních jednotek ale pokračuje.

"Po prostřídání zasahujících jednotek a důkladné analýze aktuálního stavu byl ve 20:00 snížen stupeň požárního poplachu na druhý. Vzhledem k uklidnění situace byla zároveň ukončena činnost štábu velitele zásahu a velení převzal územní řídící důstojník HZS kraje," uvedli krajští hasiči na facebooku. 

Přes noc na místě setrvalo třináct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří měli pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí. Drony budou nadále monitorovat prostory zasaženého objektu i okolních budov, aby včas zachytily případná nová rizika.

Požár jedné z budov v areálu bývalého Svitu, kde měly sklady například společnosti Alpine Pro či Vasky, vypukl ve čtvrtek. V průběhu zásahu platil i zvláštní stupeň požárního poplachu, oheň zapříčinil částečné zřícení domu, který podle všeho bude muset úplně k zemi. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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