Hasiči nadále zasahují ve Zlíně. Stupeň poplachu se dále snížil

Druhým dnem v pátek pokračoval zásah u ničivého požáru jedné z budov v areálu bývalého Svitu ve Zlíně. Hasiči přistoupili k dalšímu snížení stupně požárního poplachu, už jim také nepomáhá vrtulník.
V pátek odpoledne byl s ohledem na příznivý vývoj situace odvolán vrtulník, který do té chvíle provedl přes 80 úspěšných shozů hasební vody. Zásah pozemních jednotek ale pokračuje.
"Po prostřídání zasahujících jednotek a důkladné analýze aktuálního stavu byl ve 20:00 snížen stupeň požárního poplachu na druhý. Vzhledem k uklidnění situace byla zároveň ukončena činnost štábu velitele zásahu a velení převzal územní řídící důstojník HZS kraje," uvedli krajští hasiči na facebooku.
Přes noc na místě setrvalo třináct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří měli pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí. Drony budou nadále monitorovat prostory zasaženého objektu i okolních budov, aby včas zachytily případná nová rizika.
Požár jedné z budov v areálu bývalého Svitu, kde měly sklady například společnosti Alpine Pro či Vasky, vypukl ve čtvrtek. V průběhu zásahu platil i zvláštní stupeň požárního poplachu, oheň zapříčinil částečné zřícení domu, který podle všeho bude muset úplně k zemi.
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Požáry , Hasiči , Zlínský kraj
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Hasiči lokalizovali požár částečně zřícené budovy ve Zlíně
Hasičům se v noci na pátek podařilo lokalizovat požár jedné z budov v bývalém areálu Svitu ve Zlíně, která se z velké části zřítila. Požár je momentálně pod kontrolou, stupeň poplachu byl ze zvláštního snížen na třetí.
Zdroj: Jan Hrabě