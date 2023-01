Hledání Zemanova nástupce pokračuje po sobotě plné emocí. Vítěz je krotí a i s poraženými řeší, jak opět zdolat Babiše

Když americký herec Ben Stiller loni vešel do kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, objal ho a řekl mu, že je pro něj hrdina. Stiller je jednou z celé řady celebrit, které podnikly dlouhou cestu do Kyjeva, aby se s tímto bývalým hercem a komikem osobně setkaly. Musely absolvovat noční jízdu vlakem z Polska, protože komerční lety, o letech soukromých letadel nemluvě, jsou nad Ukrajinou z bezpečnostních důvodů zakázané, píše britský list The Guardian.