Horáček: Je důležité, že Pavel vítězí s výrazným odstupem

"Je to důležité, aby měl nový prezident silný mandát. Je to dobré, protože opak by v těch, jejichž kandidát prohrál, vzbuzoval smutek nebo naštvání," řekl Horáček, který v prezidentské volbě kandidoval v roce 2018. "Těším se na to, že prezident Petr Pavel toho využije, že splní to, co říkal, že opravdu projeví respekt vůči všem lidem v naší zemi, vůči těm, co nepřišli volit nebo přišli volit Andreje Babiše. Opravdu věřím, že to udělá, a je důležité, aby to udělal," doplnil.

Pavlův soupeř z prvního kola Fischer ČTK řekl, že je rád za zvolení člověka, za kterého se lidé nebudou muset jako za prezidenta stydět. Na dotaz, co od Pavla jako od prezidenta očekává, odpověděl, že mu zcela stačí, aby dodržoval zákony a ústavu a aby nemluvil sprostě a vulgárně. Fischer, který Pavlovi v souboji s Babišem vyslovil podporu, dodal, že se těší na spolupráci.

Po sečtení výsledků prvního kola volby se Fischer s Pavlem sešel. Mluvili spolu o jmenování členů ústavního soudu, o otázkách chudoby a vyloučených lokalit a o tom, aby neopouštěl jako prezident otázku lidských práv.

"Podporuji pana Petra Pavla, protože si myslím, že je to člověk víc racionální než emocionální. Vnímám ho jako síť na tenisovém kurtu. Aby bylo jasno, kde je levice, kde je pravice, musí uprostřed stát někdo, kdo řekne, co jsou auty," řekl chirurg Pavel Pafko. "Řekl bych, že až se Pavel dostane na Hrad, bude stále stejný," doplnil.

Pafko dodal, že osobně by Babiše rád viděl na postu předsedy vlády. "Když řekl – stát jako firma – tak mu to mnozí vyčítali, jistě se ta věta dá vysvětlit různě. Já jsem si si ji vysvětloval tak, že bych chtěl, aby ve státě byl pořádek jako ve vlastní firmě," uvedl lékař.

Zvolení Pavla potěšilo i jednoho z jeho hlavních sponzorů Dalibora Dědka, který mu v kampani pomohl dvěma miliony korun. "Konečně budeme mít prezidenta, na kterého budeme moct být hrdí a nebudeme se za něj muset stydět. To je asi to nejdůležitější," řekl ČTK k rozhodnutí voličů.

"Myslím, že když bude dělat to, co všude deklaroval a to, co umí, že dokáže svést lidi, kteří mají různé názory k jednacímu stolu a nějakým způsobem moderovat diskusi různých názorů, tak to je přesně to, co naše společnost potřebuje," dodal.