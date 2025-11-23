Horskou službu zasáhla tragédie. Záchranář prohrál boj se zdravotními potížemi

Horskou službou otřásla během končícího týdne jedna velmi smutná zpráva. Ve věku 42 let zemřel záchranář Roman Fišnar. Podle kolegů podlehl komplikacím po vážném úrazu.
"Bolí nás to všechny mnohem víc, než umíme napsat," napsala Horská služba v příspěvku, jehož prostřednictvím oznámila, že v noci na sobotu dotlouklo srdce záchranáře Romana Fišnara, otce dvou dětí. Fišnar zemřel v nemocnici na následky komplikací vážných poúrazových zranění, informovali jeho kolegové.
"V duchu jsme s Romanovou rodinou a všemi blízkými, kterým vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast. I když nyní cítíme především obrovský smutek, moc dobře víme, že Roman v nás zanechává to nejlepší ze sebe," pokračovali spolupracovníci zesnulého.
"Budeme na něho vzpomínat jako na opravdového kamaráda a záchranáře, který byl vždy připraven nezištně pomoci každému, kdo to potřeboval. Ale také jako na člověka se srdcem jako hangár a trvalým úsměvem na tváři. Romane kamaráde, budeš nám neskutečně chybět. Čest tvojí památce," dodala Horská služba.
Zdroj: Libor Novák