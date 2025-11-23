Horskou službu zasáhla tragédie. Záchranář prohrál boj se zdravotními potížemi

Horskou službou otřásla během končícího týdne jedna velmi smutná zpráva. Ve věku 42 let zemřel záchranář Roman Fišnar. Podle kolegů podlehl komplikacím po vážném úrazu. 

"Bolí nás to všechny mnohem víc, než umíme napsat," napsala Horská služba v příspěvku, jehož prostřednictvím oznámila, že v noci na sobotu dotlouklo srdce záchranáře Romana Fišnara, otce dvou dětí. Fišnar zemřel v nemocnici na následky komplikací vážných poúrazových zranění, informovali jeho kolegové. 

"V duchu jsme s Romanovou rodinou a všemi blízkými, kterým vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast. I když nyní cítíme především obrovský smutek, moc dobře víme, že Roman v nás zanechává to nejlepší ze sebe," pokračovali spolupracovníci zesnulého.

"Budeme na něho vzpomínat jako na opravdového kamaráda a záchranáře, který byl vždy připraven nezištně pomoci každému, kdo to potřeboval. Ale také jako na člověka se srdcem jako hangár a trvalým úsměvem na tváři. Romane kamaráde, budeš nám neskutečně chybět. Čest tvojí památce," dodala Horská služba. 

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

Ilustrační foto

Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Viktor Orbán

Orbán chce zablokovat finanční pomoc Kyjevu. Podporuje návrh USA pro Ukrajinu

Maďarský premiér Viktor Orbán, který dlouhodobě vystupuje proti podpoře Ukrajiny, vidí v novém kontroverzním 28bodovém diplomatickém návrhu Spojených států příležitost, jak zdržet miliardy eur určených pro Kyjev. Návrh, který vypracoval vyslanec Bílého domu Steve Witkoff bez konzultace s evropskými spojenci, obsahuje rozsáhlé ústupky pro Moskvu. Kritici ho považují za odměnu ruské agrese.

Přípravy na COP30

Dohoda na summitu COP30 schválena. Zachovává cíl 1,5°C a zahajuje plán konce fosilních paliv

Dohoda ze summitu COP30 o klimatu, na které se shodlo 193 zemí, byla schválena, a ministr energetiky Velké Británie Ed Miliband ji přivítal s tím, že státy za tento výsledek tvrdě bojovaly. Připustil sice, že dokument „neobsahuje veškerou ambici, kterou bychom si přáli“, ale zdůraznil, že zachovává cíl 1,5°C, zahajuje plán přechodu od fosilních paliv a podniká kroky v oblasti adaptace a lesů.

Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.

