Hrad čeká na jiného kandidáta na ministra. Žádný další nebude, vzkázal Turek

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se během společného jednání shodli na nutnosti hledat u klíčových politických témat kompromisní řešení. Hlava státu v této souvislosti vyjádřila přesvědčení, že předseda vlády bude aktivně tlumit případné neshody se svými koaličními partnery a ministry. Cílem je zamezit situacím, které by mohly ohrozit české národní zájmy nebo oslabit postavení České republiky na mezinárodní scéně.
Důležitým bodem shody byla také nutnost zachování plynulé komunikace mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Hradem. Oba politici deklarovali, že je nepřípustné, aby resort diplomacie jakýmkoli způsobem omezil spolupráci s prezidentem nebo jeho kanceláří. Takový stav by podle nich ochromil fungování české zahraniční politiky a narušil důležité státní funkce.
V otázce obsazení vládního postu prezident podle hradního mluvčího potvrdil, že jeho rozhodnutí nejmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí je definitivní. Petr Pavel je přesvědčen, že tento krok plně odpovídá Ústavě, což podložil i podrobnými právními argumenty v dopise premiérovi. Jedinou instancí, která by mohla v této věci rozhodnout jinak, je podle něj Ústavní soud.
Prezident nyní očekává od premiéra nový personální návrh a je připraven nového ministra životního prostředí jmenovat. Na straně Motoristů však zatím k posunu nedošlo. Filip Turek pro média uvedl, že hnutí nové jméno navrhovat nebude, a zdůraznil, že nehodlá řešit „problémy pana prezidenta“. Podle něj zůstává v platnosti současný stav, kdy obě agendy spravuje Petr Macinka.
Pro budoucí spolupráci prezident navrhl premiérovi zavedení pravidelných konzultací, které by se měly konat zhruba jednou za měsíc a půl, případně podle aktuální potřeby. Koordinace zahraniční politiky s předsedy obou komor Parlamentu bude probíhat formou bilaterálních schůzek. Tento systém má zajistit lepší sladění postojů mezi nejvyššími ústavními činiteli.
Prezident s předsedou vlády budou také společně řešit nominace velvyslanců, přičemž ústavní pravomoc hlavy státu v této oblasti zůstává nezpochybnitelná. Stejně tak se plánuje jejich zastoupení na mezinárodních summitech a vrcholných schůzkách. Prezident v tomto směru očekává zachování tradičních zvyklostí při rozdělování účastí na těchto významných jednáních.
Teherán se k nadcházejícím rozhovorům se Spojenými státy v Istanbulu staví „bez optimismu i pesimismu“. Íránský diplomatický zdroj v úterý pro agenturu Reuters uvedl, že země je připravena k dialogu, ale kategoricky odmítá vyjednávat o svých obranných schopnostech. Teherán považuje svůj balistický program za nezbytnou součást národní bezpečnosti a nehodlá jej zahrnout do agendy jednání.
Zdroj: Libor Novák