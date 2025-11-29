Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová

Prezident Petr Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty na ministerské posty v příští české vládě. Pokračovat v nich bude hned v pondělí. Pražský hrad již oznámil jména dalších třech politiků, které čeká jednání s hlavou státu.
I v pondělí se na Hrad dostaví kandidáti nominovaní hnutím ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby. V 10 hodin přijme Pavel kandidáta na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. O hodinu později bude následovat rozhovor s Alenou Schillerovou, která se má vrátit do čela ministerstva financí. V poledne přijde za prezidentem kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Konzultace se členy případné Babišovy vlády započaly v pátek. Za Pavlem dorazili kandidáti na posty ministrů školství, zdravotnictví a spravedlnosti, tedy Robert Plaga, Adam Vojtěch a Jeroným Tejc (všichni za ANO).
Pavel již ve středu jednal s premiérským kandidátem Andrejem Babišem, od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Od pátku 28. listopadu začnou na Hradě probíhat konzultace prezidenta s jednotlivými kandidáty na ministry vlády. Jejich ukončení bude záviset na časových možnostech účastníků, předpokládá se však termín do 10. prosince," uvedl Hrad před dvěma dny.
"Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.
"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.
