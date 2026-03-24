Hrozí slovinský scénář? Zjistili jsme, jak to v Česku vypadá s pohonnými hmotami

Současný konflikt na Blízkém východě má vliv na ceny i dostupnost pohonných hmot po celém světě. Jedna z evropských zemí už dokonce reagovala na nastalou situaci tím, že omezila tankování. EuroZprávy.cz se obrátily na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zjistily, zda podobný scénář nehrozí i v Česku.
Kvůli americko-izraelské operaci proti íránskému režimu v posledních týdnech rostou ceny ropy a tím pádem i pohonných hmot. Nejde jen o důsledek útoků, zásadní roli hraje blokáda Hormuzského průlivu. Jedna z evropských zemí, která je členským státem Evropské unie, musela reagovat na nedostatek pohonných hmot na čerpacích stanicích.
Bylo to konkrétně Slovinsko, které v neděli omezilo tankování. Soukromé osoby mohou načerpat 50 litrů paliva denně. Prioritu mají podnikatelé, kteří mohou odebrat až 200 litrů. Omezení, které platí do odvolání, oznámil premiér Robert Golob.
"Dovolte mi ujistit vás, že ve Slovinsku je dostatek paliva, sklady jsou plné a nehrozí nedostatek paliva," vzkázal Golob občanům. Dále uvedl, že problémem je přeprava paliv, se kterou má pomoci armáda. K nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích přispěli zahraniční motoristé, faktorem byla i snaha o předzásobení se.
Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo, že se zabývá situací na světovém trhu s ropou. Zdůraznilo, že po předchozím růstu došlo k poklesu ceny ropy Brent. "V tuto chvíli lze říct, že se osvědčilo sledování marží, situace se nezneužívá a ČR má jedny z nejnižších cen," uvedl ředitel sekce energetiky René Neděla pro EuroZprávy.cz.
Ministersto také podle jeho slov podpořilo aktivitu Mezinárodní energetické agentury na uvolnění 400 milionů barelů ropy. "Aktuálně platí, že nouzové zásoby ropy a ropných produktů v ČR jsou na úrovni 88,5 dne. Stát je připraven v případě ohrožení dodávek zásoby uvolnit. Další postup se odvíjí od vývoje," dodal Neděla.
