Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině

Parlamentní volby nezpůsobily rekordní zájem voličů pouze na území Maďarska, ale také na zahraničních zastupitelských úřadech. Výjimkou podle webu index.hu nebylo ani hlavní město České republiky, kde se před maďarskou ambasádou v Praze tvořily dlouhé, několikasetmetrové fronty. Přestože v Praze panovalo citelně horší počasí než v Budapešti, odhodlání voličů to neoslabilo a zástupy lidí byly k vidění po celou neděli až do odpoledních hodin.
Proces odevzdání hlasu vyžadoval od přítomných značnou dávku trpělivosti. Mnozí čekali i několik hodin, než se dostali k předložení průkazu totožnosti a vhození lístku do urny. Jeden z mladých voličů, který k ambasádě dorazil se skupinou přátel, situaci vtipně glosoval přirovnáním k nočnímu klubu: „Na diskotéce si tu řadu taky vždycky musíme vystát.“ Tento nadhled sdíleli i další lidé, kteří se do klidné ulice stranou hlavního turistického ruchu vydali splnit svou občanskou povinnost.
Statistiky potvrzují, že zájem o volby v zahraničí letos výrazně vzrostl. Celostátně požádalo o zápis do zvláštních seznamů přes 90 tisíc Maďarů, což je citelný nárůst oproti roku 2022. V samotné Praze se počet registrovaných voličů zvýšil ze 478 na 735 osob. Do druhé hodiny odpolední již odvolilo na 600 z nich, což svědčí o mimořádné kázni a motivaci pražské maďarské komunity.
Složení čekajících v řadě bylo velmi pestré. Mezi voliči byli zastoupeni studenti, mladé páry plánující rodinu, ale i starší generace a rodiče s dětmi. Atmosféra byla poklidná, přestože chladné počasí občas zkoušelo nervy těch nejmenších. Neobvyklý ruch v jindy tiché čtvrti budil pozornost i u místních obyvatel. Jeden z kolemjedoucích Čechů dokonce zastavil své auto, aby se u slovensky či maďarsky hovořících lidí ujistil, zda se skutečně konají volby.
Zajímavostí bylo, že značná část hlasujících v Praze trvale nežije. Mnozí svou cestu do české metropole naplánovali s předstihem a spojili turistiku s účastí ve volbách. Kuriozitou se stala skupina šesti mužů, kteří do Prahy přijeli na rozlučku se svobodou. Aby si čekání v řadě zpříjemnili, vybavili se plechovkami českého piva a volby pojali jako nečekaný, ale důležitý bod svého víkendového programu.
Právě tito návštěvníci vyjadřovali silné emoce spojené s politickou situací ve své vlasti. Jeden z nich s nadsázkou poznamenal, že doufá, že se po večerním přistání v Budapešti nebude muset hned otočit a odletět jinam. Skupina se shodla na touze po změně vlády a ukončení ostré celospolečenské polarizace. Podle nich se v Maďarsku politické názory až příliš promítají do osobních vztahů, což by rádi změnili ve prospěch klidnější a jednotnější země.
Při srovnání s Českou republikou tito voliči oceňovali především klidnější atmosféru v pražských ulicích, které nejsou tak agresivně polepeny předvolebními plakáty. Jeden z respondentů přirovnal situaci v Maďarsku k metafoře o pomalém vaření žáby – lidé si prý na neustálý nárůst napětí a kampaně zaměřené na hledání nepřátel už tak zvykli, že jim to téměř nepřijde divné.
Mezi voliči se však našli i lidé s odlišnými obavami. Například studentka pražské hungarologie, která má české i maďarské kořeny, vnímá současnou vládu negativně v kontextu mezinárodního dění a konfliktu na Ukrajině. Kvůli rodinné zkušenosti se sovětskou okupací v obou zemích se rozhodla pro taktickou volbu strany, která má největší šanci na změnu, i když s jejím programem nesouzní úplně ve všem.
Optimismus ohledně výsledků se mísil se skepsí. Zatímco někteří věřili v drtivé vítězství strany Tisza a jejího lídra Pétera Magyara, jiní by byli spokojeni i s tím, kdyby vládní Fidesz ztratil ústavní většinu. Přáli by si návrat k fungujícím demokratickým brzdám a vyváženějšímu parlamentnímu systému. Část voličů také přiznala, že Magyara volí spíše jako nejsilnějšího vyzyvatele než z hlubokého přesvědčení, protože jeho sliby občas působí nereálně.
Zastánci současné vlády byli v pražské frontě v menšině a nebyli příliš sdílní. Ti, kteří promluvili, zdůrazňovali především potřebu míru a obavu ze zatažení regionu do války. Vyjadřovali naději, že Viktor Orbán svou pozici obhájí, podobně jako v minulosti uspěl v české politice Andrej Babiš. Přes veškeré politické neshody se však většina Maďarů v Praze shodla na jednom: české pivo je stále skvělé a národní soudržnost by zasloužila posílit. Na závěr dne pak mnozí z nich společně vyrazili sledovat sčítání výsledků do pražských podniků.
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
CNN: Američané odcházejí z USA do zemí jako je Česko. Hledají bezpečí, nižší náklady a pomalejší tempo

Zatímco tradiční destinace jako Francie, Itálie nebo Španělsko stále lákají tisíce emigrantů, v posledních letech se objevuje nový trend: Američané stále častěji obracejí svou pozornost k zemím střední a východní Evropy. Podle aktuálních dat a průzkumů veřejného mínění webu CNN touží po odchodu z USA rekordní množství lidí, přičemž země jako Polsko, Rumunsko, Albánie nebo Česká republika nabízejí to, co ve své domovině postrádají – bezpečí, nižší náklady na život a výrazně pomalejší životní tempo.
