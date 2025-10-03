Jak poznám svou volební místnost?

Vzhledem k blížícím se volbám, které se konají třetího a čtvrtého října, přinášejí EuroZprávy.cz praktický návod, díky kterému můžete zjistit, do jaké volební místnosti patříte.
Volební okrsky
Volební okrsky jsou menší územní jednotky, do kterých je obec rozdělena pro účely hlasování. Každý okrsek má svou volební místnost, kam chodí voliči podle adresy svého trvalého bydliště. Seznamy voličů jsou rozděleny právě podle těchto okrsků.
Kdy a kam?
Před volbami rozesílají obce všem voličům do schránky tzv. oznámení o době a místě konání voleb. Na něm bývá uvedeno číslo volebního okrsku, adresa volební místnosti a termíny hlasování.
Co když se přestěhuji těsně před volbami?
Pokud jste změnili trvalý pobyt těsně před volbami, je důležité ověřit, kde jste zapsaní ve volebním seznamu. V takovém případě vám může pomoci kontaktování úřadu v původním i novém místě bydliště.
Webové stránky obce či města
Pokud si nejste jistí, můžete zkontrolovat internetové stránky obce či města, ve kterém se budete voleb účastnit. Tam bývá zveřejněný seznam volebních okrsků a příslušných místností.
Telefonicky na obecním či městském úřadu
Pokud máte kontakt na váš městský či obecní úřad, můžete zavolat přímo tam, rádi vám poradí. Telefonní čísla jsou dostupná na webových stránkách daného úřadu.
E-mailové dotazy na obecní úřad
Pokud neznáte telefonní číslo na obecní úřad, můžete svůj dotaz zaslat e-mailem. Nutno ovšem říci, že e-mailová komunikace může být časově náročnější. Pokud spěcháte, bude lepší vyhledání volební místnosti online či telefonický dotaz na obecní nebo městský úřad.
Co s sebou?
K volbám musíte mít platný občanský průkaz kvůli ověření totožnosti. Zároveň pokud volíte mimo místo svého trvalého pobytu, musíte mít i voličský průkaz. Volební lístky ale můžete s klidem nechat doma – pokud je zapomenete, dostanete ve volební místnosti nové. Máte-li další dotazy, můžete se buď podívat do informačního letáku od Ministerstva vnitra (dostupném zde) nebo své dotazy směřujte na příslušný městský úřad.
Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry" (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.
Zdroj: Libor Novák