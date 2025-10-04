Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.
Sčítání hlasů a kontrola výsledků
Sčítání hlasů probíhá ručně členy okrskové komise. Předejde se tak chybám, které by mohly nastat během strojového počítání. Komise následně podepíše zápis s okrskovými výsledky a hlasy v zapečetěných obálkách uschovávají pro případné soudní přezkoumání a kontrolu.
Okrskové volební komise jsou nezávislé a zajišťují občanskou kontrolu nad volebním procesem. Jejich členy mohou navrhovat kandidující subjekty. Nikdo jiný krom členů komise nemá k hlasovacím lístkům ve volebních urnách přístup.
Podepsané zápisy předávají komise Českému statistickému úřadu. Ten data uloží a komisi vydá opisy převzatých výsledků. Komise je následně zajistí, aby byla zajištěna jejich správnost.
Celkové výsledky voleb pak zpracovává Český statistický úřad. „Data převzatá z našich přebíracích míst téměř bezprostředně zveřejňujeme na prezentačním webu volby.cz, který je však zcela oddělen od samotného zpracování a plní úlohu pomyslné on-line nástěnky,“ říká pro server ČSÚ Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Výsledky voleb pak ČSÚ zveřejňuje, od výsledků nejmenších okrsků až po celorepublikové výsledky. Komise následně mohou opět ověřit správné uvedení výsledků svého okrsku.
„Český statistický úřad umožňuje přebírat volební výsledky po zvláštní vyhrazené lince médiím, která se k této službě předem zaregistrovala. Předávaná data rozsahem odpovídají údajům dostupným průběžně veřejnosti ve formátu otevřených dat na webu volby.cz. V případě výpadku volebního webu, ať již z důvodu technické závady či zlého úmyslu, tak mohou uživatelé získávat průběžné informace prostřednictvím televize, rozhlasu a zpravodajských serverů,“ připomíná Eva Krumpová.
Díky ověřování dat je obtížné s volebními výsledky manipulovat, celý proces je víceúrovňově kontrolován. Hlasovací lístky sčítají členové komise, ti následně i zpětně kontrolují data uvedená ČSÚ. V případě vážných pochybností je možné požádat o soudní přezkum a soud pak má k dispozici archivované hlasovací lístky k prověření (v případě stížností či nesrovnalostí).
Přepočet hlasů na sněmovní mandáty
K přepočtu hlasů na mandáty v České republice dochází víceúrovňově. Jako první se u každého kraje určí, kolik mandátů mu připadne. Následně se v rámci kraje přepočítají odevzdané volební hlasy, výsledkem tohoto je, že každá strana dostane v kraji určitý počet mandátů. Zbytek mandátů, které se nerozdělily do krajů, se rozpočítá na celostátní úrovni. Tím se zajišťuje, že celkový počet mandátů odpovídá zhruba celostnímu zisku hlasů stran.
