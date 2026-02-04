Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům

Ukrajinu před blížícím se čtvrtým výročím začátku plnohodnotné ruské invaze svírá mrazivé počasí, zatímco energetiky trpí následkem ruských útoků. Kromě obyčejných Čechů se proto rozhodla pomoci i rodina Kellnerových.
"Renáta Kellnerová s dcerami se rozhodly pomoci ukrajinským civilistům, kteří kvůli ruským útokům na infrastrukturu čelí výpadkům elektřiny, tepla i vody," uvedla skupina PPF ve středu n sociální síti X. Rodina poskytne prostřednictvím Nadace The Kellner Family Foundation celkem 170 milionů korun.
Češi v posledních dnech a týdnech vybrali desítky milionů ve sbírce na nákup generátorů. Dobročinnost občanů ocenili prezident Petr Pavel i slavný britský herec a komik.
"Jsem na vás všechny, kteří přispíváte a pro které solidarita není abstraktním pojmem, neskutečně hrdý. V naší zemi je obrovské množství slušných a obdivuhodných lidí. Jen nejsou za běžných okolností tolik vidět a slyšet. Tady vidět jste a já vám za to moc děkuji," napsala hlava státu. "Češi, děkuji vám," uvedl John Cleese, jeden z šesti členů komediální skupiny Monty Python.
Na Ukrajině zavládlo během probíhající zimy velmi mrazivé počasí, přičemž energetika je v napadené zemi značně poškozená neustálými ruskými útoky. Často dochází k výpadkům dodávek energií.
Připomeňme, že na konci února uplynou již čtyři roky od zahájení války na Ukrajině. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
