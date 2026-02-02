Klempíř si na ministerstvo pozve umělce, kteří ho kritizovali na nedělní demonstraci

Oto Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř reaguje na kritiku, která se na jeho osobu snesla během nedělního protestu na Staroměstském náměstí. Člen vládního kabinetu za hnutí Motoristé oznámil, že hodlá zúčastněné umělce pozvat k osobnímu setkání přímo na svůj úřad. Cílem této schůzky má být přímá konfrontace názorů, aby se předešlo dalšímu vzájemnému osočování skrze mediální výstupy.

Podnětem pro svolání demonstrace, kterou uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, se stal vyhrocený spor mezi hlavou státu a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Konflikt se točí kolem odmítavého postoje prezidenta Petra Pavla ke jmenování Filipa Turka do vládní funkce. Účastníci akce, kterých se v centru Prahy sešlo podle odhadů až 90 tisíc, vyjadřovali nespokojenost nejen s obsazením ministerstev, ale i s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků.

Jedním z hlavních řečníků na pódiu byl Leo Steiner, bývalý vysoký úředník Ministerstva pro místní rozvoj. Ten se ve svém projevu podělil o zkušenosti s novou ministryní Zuzanou Mrázovou. Steiner uvedl, že ministryni jasně sdělil, že jako státní úředník složil služební slib věrnosti státu, a nikoliv konkrétní politické vládě, což od něj bylo údajně vyžadováno.

Steiner ve svém vystoupení rovněž připomněl roli Ministerstva pro místní rozvoj v kauze Čapí hnízdo. Podle něj byl tento resort pod jeho vedením první institucí, která začala problematické dotace správně a transparentně řešit. Zdůraznil, že nezávislost úřednického aparátu je klíčová pro to, aby se stát nenechal ovlivňovat zájmy konkrétních politických figur nebo podnikatelských skupin.

Ve své řeči se Steiner nevyhnul ani osobě premiéra Andreje Babiše. Připomněl dřívější rozhodnutí soudů, podle kterých byl Babiš během svého působení v minulé vládě v jasném střetu zájmů. Z toho důvodu podle Steinera nemá nynější premiér nárok na žádné veřejné zakázky ani dotace, což by mělo být v demokratickém právním státě striktně dodržováno.

Moderátorská dvojice Aleš Cibulka a Michal Jagelka se ve svém vystoupení zaměřila na ochranu nezávislosti médií veřejné služby. Cibulka v této souvislosti adresoval ostrou kritiku ministru kultury a zdůraznil, že Český rozhlas je unikátní institucí, za jejíž svobodu je nyní nezbytné aktivně bojovat.

Mezi dalšími vystupujícími byla herečka Jitka Čvančarová, která ocenila odvahu přítomných a vyzvala je, aby se nenechali paralyzovat strachem. Ve svém projevu apelovala na nutnost jasného vymezení se proti nátlaku, ovšem při současném zachování soucitu a lidskosti. Podobně laděný proslov měla i její kolegyně Sarah Haváčová, která za skandování hesel na podporu prezidenta vyjádřila odhodlání udělat vše pro vítězství slušného chování v zemi.

Odborný pohled na aktuální krizi nabídl vědec a chemik Daniel Kortus. Podle něj jsou kontroverzní textové zprávy ministra Petra Macinky přímou zkouškou trpělivosti českých občanů a toho, jakou míru agrese si společnost ještě nechá líbit. Kortus před davy prohlásil, že hranice byla překročena a lidé si již nenechají líbit vůbec nic.

Kritikou směrem k vládním představitelům nešetřil ani herec Hynek Čermák, který svůj projev cílil zejména na ministra kultury Otu Klempíře. Čermák vyjádřil obavu, zda hnutí Motoristé není jen zrcadlem apatie a manipulovatelnosti části společnosti. Podle něj tato politická síla testuje, nakolik jsou již Češi obelhaní a ochotní nechat se ovládat.

Duchovní a morální rozměr setkání dodal biolog a kněz Marek Orko Vácha. Ten ve své řeči citoval varování, že nejhorší místa v pekle čekají na ty, kteří v dobách morálních krizí zůstávají neutrální. Vácha zdůraznil, že lhostejnost není na místě a že mnozí voliči Motoristů již dnes mohou svou volbu považovat za omyl. Svůj apel k občanské aktivitě uzavřel připomínkou, že na postoji každého jednotlivce záleží.

Samotný ministr označil nedělní shromáždění za projev fungující demokracie, kde má každý právo se svobodně a bez obav vyjádřit. Navzdory ostrým výtkám na svou adresu věří, že zástupci umělecké obce jeho pozvání přijmou v co nejkratším termínu. Ministr doufá, že se podaří najít společnou řeč během debaty mezi čtyřma očima přímo v prostorách ministerstva.

