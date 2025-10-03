Lidé rozhodují v rámci voleb i v referendech. V Kladně se volič pohádal s komisařem

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny probíhá v řadě českých obcí a měst i místní rozhodování v referendech. Občané tak kromě celostátní politiky ovlivňují i osud konkrétních lokalit, ať už jde o hazard, těžbu, větrné elektrárny, nebo budoucnost místních budov.
V Benešově se lidé v místním referendu vyjadřují k osudu bývalých Táborských kasáren. Musí se rozhodnout, zda se zbourá hlavní budova a na jejím místě se postaví nová škola, nebo zda dojde pouze k rekonstrukci zchátralé stavby pro účely výuky. Téma již delší dobu rozděluje místní obyvatele. O budoucnosti lokality Ryžovna v Božím Daru na Karlovarsku se hlasuje na základě nařízení Krajského soudu v Plzni. Záměrem radnice je zde postavit několik desítek domů, proti čemuž se staví aktivisté, kteří poukazují na ničení přírody.
Jihočeši mají možnost hlasovat hned ve čtyřech místních referendech. Největší dosah má hlasování v Písku o budoucnosti stavby ZEVO (zařízení na energetické zpracování odpadu) za dvě miliardy korun. V obci Skalice na Táborsku se lidé vyjadřují k plánované těžbě štěrkopísku a bentonitu.
Tématem referend jsou často i větrné elektrárny. O jejich výstavbě se hlasuje například v Peči na Jindřichohradecku a také v Mišovicích na Písecku, jelikož zdejší občané nemají na záměr společnosti ČEZ jednotný názor. Na Bruntálsku v obci Čaková lidé rozhodují o výstavbě maximálně šesti větrných elektráren, jejichž provoz by mohl přinést rodinám tisíce korun ročně. V Jindřichovicích pod Smrkem se rozhoduje o výstavbě jedné větrné elektrárny.
V Poličce v Pardubickém kraji se rozhoduje o osudu hazardu ve městě, který rozvířil vznik kasina (které mezitím zkrachovalo). Radnice by zákazem přišla ročně o zhruba pět milionů korun, ale opozice považuje hazard za škodlivý jev, který zakázala i okolní města. Kontroverze kolem hazardu vyvolaly podle webu idnes.cz i ostrou slovní potyčku ve volební místnosti v Kladně mezi komisařem referenda a náměstkem primátora, kterému se nelíbilo aktivní nabízení hlasovacích lístků k referendu voličům.
Referenda se dotýkají i kulturního dědictví a hospodářství obcí. Například v Jablonci nad Jizerou v Krkonoších se rozhoduje o tom, zda má obec zrekonstruovat dům na náměstí, což by byla nejnákladnější akce v novodobé historii města s náklady asi 60 milionů korun (více než roční rozpočet), anebo jej raději zbourat. V obci Holčovice na Bruntálsku, vzdušnou čarou necelých 14 kilometrů od Čakové, se pro změnu rozhoduje o jediné hospodě ve vsi. Podnik provozuje obec a musí jej dotovat, přičemž loni dotace činila 2,4 milionu korun, což bylo téměř 10 procent celého obecního rozpočtu.
