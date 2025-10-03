Lidé rozhodují v rámci voleb i v referendech. V Kladně se volič pohádal s komisařem

Libor Novák

3. října 2025 16:38

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny probíhá v řadě českých obcí a měst i místní rozhodování v referendech. Občané tak kromě celostátní politiky ovlivňují i osud konkrétních lokalit, ať už jde o hazard, těžbu, větrné elektrárny, nebo budoucnost místních budov.

V Benešově se lidé v místním referendu vyjadřují k osudu bývalých Táborských kasáren. Musí se rozhodnout, zda se zbourá hlavní budova a na jejím místě se postaví nová škola, nebo zda dojde pouze k rekonstrukci zchátralé stavby pro účely výuky. Téma již delší dobu rozděluje místní obyvatele. O budoucnosti lokality Ryžovna v Božím Daru na Karlovarsku se hlasuje na základě nařízení Krajského soudu v Plzni. Záměrem radnice je zde postavit několik desítek domů, proti čemuž se staví aktivisté, kteří poukazují na ničení přírody.

Jihočeši mají možnost hlasovat hned ve čtyřech místních referendech. Největší dosah má hlasování v Písku o budoucnosti stavby ZEVO (zařízení na energetické zpracování odpadu) za dvě miliardy korun. V obci Skalice na Táborsku se lidé vyjadřují k plánované těžbě štěrkopísku a bentonitu.

Tématem referend jsou často i větrné elektrárny. O jejich výstavbě se hlasuje například v Peči na Jindřichohradecku a také v Mišovicích na Písecku, jelikož zdejší občané nemají na záměr společnosti ČEZ jednotný názor. Na Bruntálsku v obci Čaková lidé rozhodují o výstavbě maximálně šesti větrných elektráren, jejichž provoz by mohl přinést rodinám tisíce korun ročně. V Jindřichovicích pod Smrkem se rozhoduje o výstavbě jedné větrné elektrárny.

V Poličce v Pardubickém kraji se rozhoduje o osudu hazardu ve městě, který rozvířil vznik kasina (které mezitím zkrachovalo). Radnice by zákazem přišla ročně o zhruba pět milionů korun, ale opozice považuje hazard za škodlivý jev, který zakázala i okolní města. Kontroverze kolem hazardu vyvolaly podle webu idnes.cz i ostrou slovní potyčku ve volební místnosti v Kladně mezi komisařem referenda a náměstkem primátora, kterému se nelíbilo aktivní nabízení hlasovacích lístků k referendu voličům.

Referenda se dotýkají i kulturního dědictví a hospodářství obcí. Například v Jablonci nad Jizerou v Krkonoších se rozhoduje o tom, zda má obec zrekonstruovat dům na náměstí, což by byla nejnákladnější akce v novodobé historii města s náklady asi 60 milionů korun (více než roční rozpočet), anebo jej raději zbourat. V obci Holčovice na Bruntálsku, vzdušnou čarou necelých 14 kilometrů od Čakové, se pro změnu rozhoduje o jediné hospodě ve vsi. Podnik provozuje obec a musí jej dotovat, přičemž loni dotace činila 2,4 milionu korun, což bylo téměř 10 procent celého obecního rozpočtu. 

Aktualizováno před 20 minutami

Online Volby do Sněmovny 2025 provází problémy. Někteří lidé s eDoklady nemohou volit

Související

Více souvisejících

Volby volby do Poslanecké sněmovny 2025

Aktuálně se děje

Aktualizováno před 20 minutami

před 25 minutami

před 47 minutami

Markéta Pekarová Adamová

Nefunkční eDoklady rozčílily u voleb Pekarovou Adamovou

Letošní volby poprvé umožnily občanům prokazovat totožnost prostřednictvím eDokladu. Zákon však stanovuje, že tento digitální doklad musí být aktualizován před méně než 48 hodinami, což se ukázalo jako kámen úrazu. Problémy s funkčností se totiž nevyhnuly ani končící šéfce Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Volby, ilustrační foto

Jak poznám svou volební místnost?

Vzhledem k blížícím se volbám, které se konají třetího a čtvrtého října, přinášejí EuroZprávy.cz praktický návod, díky kterému můžete zjistit, do jaké volební místnosti patříte.

před 3 hodinami

Kongres USA

Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.

před 4 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

Volby jako hra o menší zlo. Propadlé hlasy a izolace stran přetvářejí českou demokracii

České volby jsou stále častěji o strategii volby „menšího zla“ či snaze „vyšachovat“ soupeře ze hry. Vedle toho hrají zásadní roli i propadlé hlasy, jichž při posledních volbách „zmizel“ téměř milion. Uzavírací klauzule navíc způsobuje, že velké strany posilují na úkor malých. Ne všude to ale funguje stejně, v řadě zemí je práh nižší, nebo dokonce vůbec neexistuje.

před 5 hodinami

Záporožská jaderná elektrárna

Ruské plány v Záporoží: Jak by Moskva mohla využít blackout pro získání největší evropské jaderné elektrárny?

Záporožská jaderná elektrárna na jihovýchodě Ukrajiny je již déle než týden odpojena od ukrajinské elektrické sítě a je nucena spoléhat na nouzové dieselové generátory, které udržují v chodu klíčové chladicí systémy. Zatímco ukrajinští a ruští představitelé se navzájem obviňují z odpovědnosti za tento výpadek proudu, nové vyšetřování organizace Greenpeace naznačuje, že by mohlo jít o „záměrný sabotážní čin ze strany Moskvy“. Tento čin je podle nich součástí širšího úsilí, jehož cílem je odpojit zařízení od ukrajinského energetického systému a integrovat jej do ruského. 

před 5 hodinami

Volby, ilustrační foto

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.

před 5 hodinami

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)

Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk

Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem v nadcházejících českých parlamentních volbách, které se konají tento pátek a sobotu. Miliardář, majitel zemědělského holdingu Agrofert a ten, jenž zpopularizoval červenou baseballovou čepici a vysloužil si přezdívku „český Trump“, stojí před pozoruhodným politickým comebackem. Možný návrat tohoto pravicového populisty, který již stál v čele vlády v letech 2017 až 2021, je v Bruselu sledován s velkým znepokojením, píše německý tisk.

před 6 hodinami

Volby, ilustrační foto

Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Uprchlíci, ilustrační foto

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 10 hodinami

včera

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy