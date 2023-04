Lipavský poděkoval Izraeli za podporu Ukrajiny. S protějškem řešil Írán

Londýnská Chelsea by zřejmě chtěla mít právě probíhající sezónu 2022/23 co nejrychleji za sebou a co nejrychleji na ni zapomenout. Už podruhé během tohoto ročníku totiž hledá kouče, na lavičce nyní skončil Graham Potter. Osudnou se mu stala sobotní ligová porážka s Aston Villou 0:2. Připomeňme, že na Stamford Bridge působil od září loňského roku, kdy nahradil Thomase Tuchela. Nyní se mluví o jiném německém kouči, který by mohl na západ Londýna zavítat. Řeč je konkrétně o Julianu Nagelsmannovi, jenž ještě donedávna vedl Bayern Mnichov.