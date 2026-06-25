Macinka akredituje Pavla na summit NATO, potvrdil Babiš

Libor Novák

25. června 2026 8:57

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že šéf diplomacie Petr Macinka odešle požadavek na doplnění české delegace pro alianční summit v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Hlava státu se akce zúčastní společně se svým doprovodem. Babiš tato slova pronesl před svým odletem do Polska, kde se koná konference zaměřená na obnovu Ukrajiny. Záležitostmi technického rázu, které s přítomností prezidenta souvisejí, se bude kabinet zabývat během svého pondělního zasedání.

Představitelé vládní koalice dali najevo své výhrady vůči předběžnému opatření Ústavního soudu již v průběhu středy. Předseda vlády vyjádřil politování nad vzniklou situací a podotkl, že celá událost negativně ovlivní image České republiky v mezinárodním prostředí. Podle názoru premiéra prezident nejedná v souladu se svými sliby z předvolební kampaně, v nichž deklaroval snahu o spojování společnosti.

Babiš v této souvislosti dodal, že země bude kvůli tomuto sporu opět terčem celosvětové pozornosti a posměchu, přičemž odpovědnost za tento stav připsal právě prezidentovi. Ústavní soud svým středečním krokem nařídil vládnímu kabinetu, aby Petru Pavlovi umožnil účast na červencovém jednání Severoatlantické aliance v Turecku. Soudci rozhodli, že exekutiva nesmí cestě hlavy státu klást žádné překážky.

Zatímco prezident o cestu na summit stál, vládní sestava s jeho přítomností v původních plánech nepočítala. Aktuální verdikt soudu má mimořádný charakter a omezuje se výhradně na nadcházející událost v Ankaře. Samotnou kompetenční žalobou se instituce bude zabývat v prioritním režimu, přičemž konečné rozhodnutí by mělo být vyneseno v horizontu několika měsíců.

Soudce zpravodaj Pavel Šámal při vysvětlování důvodů rozhodnutí uvedl, že vládě a ministerstvu zahraničních věcí se ukládá, aby bezodkladně notifikovaly organizátorům summitu NATO, že součástí oficiální české delegace je prezident republiky.

Kabinet musí hlavě státu zajistit příslušnou akreditaci a zdržet se jakéhokoli jednání, které by prezidentovi v účasti na summitu bránilo. Soudci zároveň ujistili, že vládní činitelé mají stále dostatek času na splnění této povinnosti, neboť proces akreditací se uzavírá v pátek.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa během tiskového briefingu zdůraznil, že toto předběžné rozhodnutí žádným způsobem nepředjímá konečný verdikt v celém kompetenčním sporu. Finální rozhodnutí ve věci podle něj nepadne dříve než v září. Ústavní soud již dříve deklaroval, že si je vědom velké naléhavosti celé záležitosti, a proto o procesním postupu rozhodoval v mimořádném režimu.

Prezident Petr Pavel se na Ústavní soud obrátil v pondělí v návaznosti na rozhodnutí kabinetu premiéra Andreje Babiše. Vláda totiž definitivně schválila složení oficiální delegace, ve které měla Českou republiku zastupovat vedle samotného premiéra pouze ministryně či ministři, konkrétně ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. Účast hlavy státu na vrcholné alianční schůzce vládní sestava původně vůbec neplánovala.

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Zdroj: Libor Novák

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