Macinka je připraven být dva roky dvojministrem. Ve volbách očekává porážku Pavla

5. února 2026 12:44

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády
Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Motoristé podle předsedy strany Petra Macinky neplánují navrhnout prezidentovi Petru Pavlovi jiného kandidáta na post ministra životního prostředí. Poslanec Filip Turek se podle šéfa diplomacie stane ministrem po příštích prezidentských volbech, v nichž Macinka předpokládá Pavlovu porážku. 

Macinka v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil, že Motoristé trvají na poslanci Turkovi. "My jsme řekli jasně, že žádnou náhradu za Filipa Turka hledat nebudeme. A toto je náš stále stejný postoj. My jsme udělali prezidentovi ústupek a pokud na to má nějaký jiný názor, tak je to jeho názor," řekl předseda jedné z koaličních stran. 

Ministr zahraničí, který je pověřen také řízením ministerstva životního prostředí, připustil možnost, že bude dva roky stát v čele obou resortů. "Podařilo se mi vedení ministerstva nějak stabilizovat a Filip Turek je mi v tom velkou oporou a je důležitým elementem pro to, abych bez problémů zvládl formálně řídit oba dva rezorty," zmínil k aktuální situaci.

Macinka také naznačil, že očekává Pavlovu porážku v prezidenské volbě v roce 2028, po které by nová hlava státu měla Turka jmenovat ministrem. "Myslím, že tady za necelé dva roky budou prezidentské volby, to znamená ode dneška za dva roky už Petr Pavel nebude prezidentem," konstatoval šéf diplomacie. 

Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno naznačil, že by Pavlova vyzyvatele měla postavit vládní koalice, kterou jeho hnutí tvoří právě s Motoristy a ještě s hnutím SPD. Předsedové dalších dvou koaličních uskupení, tedy Macinka a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, připustili jednání o společném prezidentském kandidátovi. 

Pavel během lednové návštěvy Olomouckého kraje připustil opětovnou kandidaturu na post hlavy státu. Novinářům sdělil, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během příštích prezidentských voleb. 

"Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat," prohlásil podle webu Seznam Zprávy. 

včera

Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry

