Macinka se zastal Turka. Přepisování výsledků voleb odmítám, vzkázal

Předseda Motoristů Petr Macinka se zastal volebního lídra své strany Filipa Turky v kauze jeho již smazaných výroků na sociálních sítích. Podle Macinky jde o "pokus přepisovat výsledky" sněmovních voleb. Macinka a Turek se v pondělí kvůli celé záležitosti mají setkat s Andrejem Babišem.
Macinka v reakci na kauzu uvedl, že ho znepokojuje snaha, aby nevznikla vláda, kterou si lidé zvolili. "Pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám, rezolutně odmítám," napsal na facebooku.
"Filip Turek získal od voličů velmi silný mandát a Motoristé jsou připraveni prosazovat program, s nímž do voleb šli. Aféra s objeveným 'smazaným' archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je velmi podivná a Filip Turek má moji důvěru," sdělil předseda Motoristů.
Macinka zopakoval i jeden z argumentů, které Turek vytáhl na svou obhajobu. "Oba dva se ostatně dlouhodobě angažujeme v jedné z asociací romských podnikatelů České republiky. Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová," dodal a poděkoval za podporu.
Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) označil nejnovější informace o minulosti Turka za závažné. S nově zvoleným poslancem a adeptem na post šéfa diplomacie si hodlá promluvit. "Určitě to budu řešit. Požádal jsem pana Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," řekl pro ČT.
Turek se podle zjištění Deníku N dopustil výroků, které lze považovat za rasistické. Zároveň neskrýval náklonnost k Adolfu Hitlerovi a totalitním režimům a zesměšňoval holokaust. Zpochybňoval také volební právo žen, terčem jeho komentářů se stali i příslušníci LGBTQ komunity.
Odsouzeníhodným způsobem rovněž komentoval žhářský útok ve Vítkově, při kterém došlo k popálení tehdy tříleté romské dívky Natálky. "Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost," napsal na sociální síti.
S ohledem na jeho možné budoucí angažmá si vysloužila pozornost některá Turkova vyjádření k cizím státům a jejich představitelům. Například někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za "neg*a". O Norsku zase svého konstatoval, že jde o "levicový parastát".
Výroky zveřejněné zmíněným listem pocházejí z Turkova facebookového profilu. Nově zvolený poslanec za Středočeský kraj je nicméně po vstupu do politiky smazal. Deník ale disponuje screenshoty a původními URL adresami příspěvků.
Turek ke zjištěním uvedl, že jde o snahu o diskreditaci jeho osoby. "Pokusy učinit ze mne rasistu jsou naprosto směsné, zejména v situaci, kdy již roky působím jako ambasador jedné z asociací romských podnikatelů v České republice, jímž jsem se stal dávno před svým vstupem do politiky," napsal Deníku N.
Babiš bude pravděpodobně jmenován novým premiérem, o vládě již vyjednává s hnutím SPD a Motoristy, kterým podle dohody trojice parlamentních uskupení má připadnout ministerstvo zahraničních věcí. Za adepta na post šéfa diplomacie bývá považován právě Turek, což se ale ve světle nejnovější kauzy může změnit.
Petr Macinka , Filip Turek , Motoristé , Vláda ČR
