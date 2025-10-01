MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou

V České republice se volby do Poslanecké sněmovny konají tradičně každé čtyři roky. Přesný termín pro letošní volby, který určil prezident Petr Pavel, letos připadá na 3. a 4. října 2025, a voliči v něm rozhodnou o novém složení Sněmovny, potažmo i nové vládě. Ačkoliv se princip voleb oproti těm před čtyřmi roky v zásadě nezměnil, jedna novinka se přeci jen objevila. Občanský průkaz v plastové podobě dnes mohou voliči nechat doma.
Volby i letos probíhají ve dvou dnech, a to v pátek 3. října 2025 od 14.00 do 22.00 hodin, a v sobotu 4. října 2025 od 8.00 do 14.00 hodin. Právo volit má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let a zároveň u něj nenastává žádná zákonem definovaná překážka ve výkonu volebního práva.
Mezi tyto překážky se řadí omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva nebo zákonné omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví, jako je například nařízená karanténa. Každý volič navíc smí své volební právo uplatnit v rámci jednoho druhu voleb pouze jedinkrát.
Většina voličů odevzdává svůj hlas ve volebním okrsku v obci, ve které má nahlášený trvalý pobyt. Právě v tomto okrsku jsou totiž zapsáni ve stálém seznamu voličů. Starosta obce musí oznámit adresu volební místnosti nejpozději patnáct dní před začátkem voleb obvyklým způsobem. Volebními obvody jsou pro tyto volby jednotlivé kraje, ve kterých se následně přiděluje předem určený počet mandátů.
Hlasovací lístek je vytištěn samostatně pro každou kandidující politickou stranu, hnutí či koalici. Volební lístky voliči obdrží do své poštovní schránky na adresu trvalého bydliště nejpozději tři dny před volbami.
Pokud by k tomu nedošlo, nebo pokud volič lístky ztratí, může požádat o novou sadu přímo ve volební místnosti. Neplatné lístky jsou ty, které nejsou na předepsaném tiskopisu, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky vydané komisí. Stejně tak je neplatná obálka s více hlasovacími lístky.
Při samotném hlasování prokáže volič po příchodu do místnosti svou totožnost občanským průkazem nebo pasem. Letos však poprvé v historii platí novinka, kdy občanský průkaz nemusí mít volič v podobě plastové kartičky. Nahradit jej lze aplikací eDoklady, kterou musí mít volič v aktuální verzi. Doporučuje se proto provést aktualizaci alespoň 48 hodin před zahájením voleb, přičemž stačí se do aplikace jednoduše přihlásit.
Samotné ověření identity ve volební místnosti probíhá velmi rychle a intuitivně. Po příchodu do budovy volič otevře aplikaci eDoklady a vybere možnost "Prokázat se". Na displeji telefonu se mu automaticky vygeneruje unikátní QR kód.
Tento kód následně načte mobilním zařízením člen okrskové volební komise. Volič musí na svém telefonu potvrdit "Sdílení údajů ke kontrole". Tímto krokem se na čtecím zařízení komise zobrazí veškeré potřebné informace z jeho elektronického občanského průkazu.
Na základě těchto údajů pak komise ověří voličovu totožnost a předá mu úřední obálku. Do ní pak volič vloží vybraný hlasovací lístek a odevzdá svůj hlas. Tato moderní metoda ztotožnění tak doplňuje standardní prokazování pomocí fyzického občanského průkazu nebo cestovního pasu.
S prázdnou obálkou se poté odebere do prostoru pro úpravu lístků. Volič musí do obálky vložit pouze jeden hlasovací lístek vybrané strany. Může jej nechat beze změny, čímž podpoří celou kandidátku, nebo může udělit nejvýše čtyři přednostní hlasy.
Přednostní hlas se dává zakroužkováním pořadového čísla vybraného kandidáta. Pokud by volič udělil více než povolené čtyři preferenční hlasy, lístek zůstává platný, ale k zakroužkování se nepřihlíží a hlas připadne celé kandidátce.
Občané, kteří budou v době konání voleb mimo své trvalé bydliště, mohou hlasovat pomocí voličského průkazu. Ten si museli předem vyžádat u příslušného obecního úřadu. S voličským průkazem je pak možné hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku v České republice.
Volit v zahraničí je možné na zastupitelských úřadech. Občané dlouhodobě pobývající mimo republiku se musejí zapsat do zvláštního seznamu voličů. V případě, že by chtěli volit jinde než na zastupitelství, kterému náleží, potřebují navíc i voličský průkaz, o který mohli požádat toto zastupitelství.
Všichni voliči musí hlasovat osobně, zastoupení není v žádném případě přípustné. Letos poprvé však mohou lidé volit do Sněmovny korespondenčně z ciziny.
