Metro čeká o víkendu další výluka. Áčko zastoupí tramvaje

Pražské metro čeká výluka i během posledního zářijového víkendu. Provoz se tentokrát nezastaví na lince C, ale na značné části trasy A. Cestující opět budou muset především do tramvají, které budou sloužit jako náhradní doprava.
"Z důvodu opravy trati dochází od soboty 27. září 2025 (od zahájení provozu) do neděle 28. září 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra v úseku Dejvická – Želivského," uvedl dopravní podnik na webových stránkách.
Vlaky metra nahradí v denním provozu tramvajová linka XA v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Vinohradská vodárna – Flora – Želivského – Nové Strašnice.
Cestující mohou využít také pravidelné tramvajové linky. Například linka 26 bude Dědina – Dejvická – Hradčanská – Náměstí Republiky – Hlavní nádraží – Želivského – Strašnická – Staré Strašnice / Radošovická posílena.
"Pro dopravu na (nebo z) Letiště Václava Havla doporučujeme využít autobusovou linku číslo 100 od stanice (nebo ke stanici) metra B Zličín," dodal dopravní podnik.
O víkendu do Česka dorazí záchvěv oteplení. Denní maxima vystoupají až téměř ke dvaceti stupňům, uvedl ČHMÚ.cz.
Zdroj: Libor Novák