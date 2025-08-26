Metro na lince C nejezdilo. Policie marně hledala muže v tunelech

Komplikace nastaly v úterý vpodvečer v provozu pražského metra na lince C. Policie pátrala po muži, který se chtěl projet tunely na soupravě metra. Cestující museli během omezení provozu jezdit autobusy.
Pražská integrovaná doprava po půl šesté vpodvečer informovala, že v úseku mezi stanicemi Kačerov a Háje musel být přerušen provoz metra kvůli pohybu osob v tunelu. Zavedena byla náhradní autobusová doprava XC.
"Muž se chtěl ve stanici Chodov svézt na soupravě metra," citoval web novinky.cz prohlášení policejního mluvčího Jana Rybanského k úternímu incidentu.
Policie po muži, který se vydal tunelem ve směru do stanice Roztyly, pátrala. Dotyčného hledalo několik hlídek. Z kamerových záznamů nakonec vyšlo najevo, že muž policistům unikl, když se ve stanici úspěšně vmísil mezi ostatní cestující.
Plný provoz v celé délce linky C byl obnoven v 18:00, uvedla Pražská integrovaná doprava na sociální síti X.
