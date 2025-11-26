Metro ochromí další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. listopadu 2025 21:48

Metro
Metro

Bez výluky v provozu pražského metra se neobejde ani závěrečný listopadový víkend. Omezení tentokrát nastane na lince B, kde pokračuje rekonstrukce jedné ze stanic. Náhradní dopravu zajistí tramvaje. 

"Z důvodu práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice Českomoravská dochází v neděli 30. listopadu 2025 k dočasnému přerušení provozu metra na trase B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webových stránkách.
 
Metro bude na lince B jezdit bez omezení v úseku mezi stanicemi Zličín a Florenc. Mezi Černým Mostem a Vysočanskou bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji, kdy cestující budou ve stanici Hloubětín přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.
 
Dopravce v neděli zavede náhradní autobusovou dopravu. V denním provozu půjde o linku XB v trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Cestující mohou využít i pravidelnou tramvajovou linku 12, alternativou mezi stanicemi Florenc a Palmovka budou i linky 3 a 8. 
 
Nastanou také dočasné změny tras u některých tramvajových linek. Konkrétně půjde o linky 8 a 31. 

