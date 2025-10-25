Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají

Provoz pražského metra je i během posledního říjnového víkendu, který právě začíná, ovlivněn výlukou. Týká se třech stanic na lince C, protože na jedné z nich pokračuje rekonstrukce. Zavedena je náhradní doprava.
"Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází v sobotu 25. října 2025 a v neděli 26. října 2025 k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webových stránkách.
Náhradní dopravu zajišťuje v denním provozu tramvajová linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Alternativou je pak jiná tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Dochází také k jedné změně v trasování ostatních tramvajových linek. Linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.
