Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají

Jan Hrabě

25. října 2025 8:21

Ilustrační fotografie.
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Provoz pražského metra je i během posledního říjnového víkendu, který právě začíná, ovlivněn výlukou. Týká se třech stanic na lince C, protože na jedné z nich pokračuje rekonstrukce. Zavedena je náhradní doprava.

"Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází v sobotu 25. října 2025 a v neděli 26. října 2025 k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webových stránkách.

Náhradní dopravu zajišťuje v denním provozu tramvajová linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Alternativou je pak jiná tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Dochází také k jedné změně v trasování ostatních tramvajových linek. Linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

23. října 2025 21:16

Na Zlínsku došlo k tragické nehodě. Zemřela spolujezdkyně z jednoho z aut

Metro MHD Praha Praha

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy