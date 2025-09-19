Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují

Jan Hrabě

Jan Hrabě

19. září 2025 21:59

Pražské metro, stanice Staroměstská
Pražské metro, stanice Staroměstská Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Série pravidelných výluk pražského metra na lince C kvůli opravám přestupní stanice Florenc bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Cestující tak budou muset v sobotu do tramvají. 

"Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází v sobotu 20. září 2025 k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webu.

V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar. 

Během dne pojede zítra také speciální tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Poslední změna se bude týkat tramvajové linky 23, která bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

před 3 hodinami

Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal

Související

Více souvisejících

Metro MHD Praha Praha

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 1 hodinou

Dny NATO v Mošnově

Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci

Poslední hodiny zbývají do začátku letošních Dnů NATO, kde nejenom česká armáda představí lidem svou techniku. Stane se tak v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO, kdy v rozmezí několika dní pronikly téměř dvě desítky ruských dronů do Polska a tři ruské stíhačky nad Estonsko. 

před 1 hodinou

FIFA, ilustrační fotografie.

FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem

Až začne v příští sezóně pro reprezentační mužstva nový cyklus, nestane se tak – jak tomu bylo dosud vždy – začátkem září, ale naopak až na přelomu září a října. Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O příštím podzimu tak nebudou v rozmezí září-listopad tři reprezentační přestávky, ale jen dvě, protože ta zářijová s tou říjnovou se nově sloučí dohromady.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

MiG-31

Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN. Moskva se zatím k incidentu nevyjádřila. 

před 4 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Aktualizováno před 10 hodinami

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

před 11 hodinami

Jednání o vyslovení nedůvěry vlády (17.6.2025)

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows

Pražské nebe ve čtvrtek zaplnila výjimečná letecká show. Nad Karlovým mostem se v rámci Dne Vzdušných sil AČR a k připomínce 80 let od konce druhé světové války představily v doprovodu britské akrobatické skupiny Red Arrows i české stíhačky JAS-39 Gripen.

včera

včera

včera

OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy