Série pravidelných výluk pražského metra na lince C kvůli opravám přestupní stanice Florenc bude pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Cestující tak budou muset v sobotu do tramvají.
"Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází v sobotu 20. září 2025 k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webu.
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Během dne pojede zítra také speciální tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Poslední změna se bude týkat tramvajové linky 23, která bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.
Související
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
před 1 hodinou
Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci
před 1 hodinou
FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem
před 2 hodinami
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
před 3 hodinami
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno před 3 hodinami
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
před 4 hodinami
Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci
před 6 hodinami
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
před 7 hodinami
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
před 9 hodinami
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
před 10 hodinami
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno před 10 hodinami
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
před 11 hodinami
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
před 12 hodinami
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
před 13 hodinami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 15 hodinami
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.
Zdroj: Libor Novák