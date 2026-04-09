Ministerstvo výrazně snížilo cenový strop na pohonné hmoty

Ministerstvo financí pokračuje v regulaci trhu s palivy a pro pátek 10. dubna 2026 stanovilo nové, citelně nižší cenové stropy pro pohonné hmoty. Na základě aktuálního cenového výměru dochází k plošnému snížení maximálních částek, které si provozovatelé čerpacích stanic mohou za litr základního benzínu a nafty účtovat.
U nejprodávanějšího benzínu (Natural 95 s označením E10 nebo E5) klesá maximální povolená hranice o více než korunu. Zatímco ve čtvrtek činil strop 43,05 Kč, v pátek nesmí cena na veřejně přístupných stanicích překročit 41,77 Kč za litr včetně DPH. Toto nařízení se vztahuje na standardní benzín bez speciálních aditiv, případně na nejlevnější aditivovanou variantu, pokud stanice základní verzi nenabízí.
Ještě výraznější pokles ministerstvo nařídilo u motorové nafty (standard B7). Zde se cenový strop propadá o více než čtyři koruny na litr. Provozovatelé v pátek nesmí naftu prodávat dráž než za 45,20 Kč, přičemž čtvrteční maximum bylo nastaveno na 49,40 Kč. I v tomto případě platí limit pro základní naftu, respektive pro nejlevnější aditivovanou alternativu v nabídce daného prodejce.
Toto opatření vychází z pravidel pro stanovování maximálních denních cen, která Ministerstvo financí vyhlásilo počátkem dubna 2026 v reakci na aktuální vývoj na trhu. Cílem každodenního zveřejňování těchto limitů je ochrana spotřebitelů před nadměrným zdražováním u čerpacích stanic. V pátek tak řidiči pocítí další zmírnění cenové hladiny, které odráží klesající velkoobchodní ceny paliv.
Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu
Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko" definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.
Zdroj: Libor Novák