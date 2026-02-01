Ministerstvo zahraničí bude prezidenta Pavla ignorovat, prohlásil Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce odmítl jakoukoli omluvu za své nedávné kroky a prohlásil, že jeho úřad bude prezidenta Petra Pavla nadále ignorovat. Podle šéfa diplomacie hlava státu nerespektuje výsledky voleb ani vůli Poslanecké sněmovny a svým počínáním porušuje ústavu. Macinka se rovněž domnívá, že by se prezident neměl účastnit nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, protože se podle něj situuje do role lídra opozice.
Celý spor vygradoval poté, co Petr Pavel zveřejnil textové zprávy, které ministr posílal jeho poradci Petru Kolářovi. Prezident tyto zprávy označil za pokus o vydírání, což však Macinka odmítá.
Podle jeho názoru se jednalo o snahu ovlivnit politický postoj, což považuje za běžnou součást politického vyjednávání. Ministr vysvětlil, že komunikoval přes Koláře proto, že na samotného prezidenta nemá přímý telefonický kontakt a hlava státu s ním komunikuje výhradně skrze prostředníky.
Jedním z hlavních témat debaty bylo také nejmenování Filipa Turka do čela resortu životního prostředí. Macinka uvedl, že se o zamítavém postoji premiéra Andreje Babiše dozvěděl nepřímo, a to právě prostřednictvím telefonu Petra Koláře během novoročního oběda u předsedy vlády. Tato okolnost podle ministra jen potvrzuje nestandardní vliv prezidentova poradce, kterého jako jediného z dvanáctičlenného týmu konzultantů na Hradě jmenovitě vnímá.
Ministr zahraničí se v pořadu věnoval i nedělním protestům v Praze, které svolal spolek Milion chvilek na podporu hlavy státu. Macinka uvedl, že právo na vyjádření názoru respektuje, opozice by však podle něj měla přijmout fakt, že ve volbách nezískala většinu potřebnou k vládnutí. K situaci se vyjádřil i bývalý prezident Václav Klaus, jehož hodnocení bývá střídavé, a Macinka potvrdil, že se s ním plánuje setkat k další diskuzi.
Navzdory sílící kritice ze strany opozičních lídrů, kteří volají po jeho odvolání, Macinka nevidí žádný důvod k rezignaci. Přestože ve svých zprávách Kolářovi dříve uváděl, že má plnou podporu premiéra Babiše, předseda vlády tuto informaci veřejně nepotvrdil a naopak vyzval k uklidnění vyhrocené situace. Na stranu prezidenta se naopak nepostavil šéf SPD Tomio Okamura, který současný nátlak na ministra rovněž kritizuje.
Macinka trvá na tom, že termín „kohabitace“, tedy soužití názorově odlišné vlády a prezidenta, je v současné české realitě nevyhnutelný, i když jej podle něj lidé v okolí Petra Pavla dostatečně nechápou. Veškeré své kroky hájí jako legitimní politický boj v rámci mantinelů, které mu byly vymezeny jeho předchůdci a aktuálním nastavením vztahů mezi ústavními činiteli.
