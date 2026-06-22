Na D49 se otevřely další kilometry dálnice. Od tendru to trvalo 18 let

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tento týden zprovoznilo 7,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D49, druhou část stavby Hulín – Fryšták ve Zlínském kraji. Díky tomu je nyní v provozu celý téměř osmnáctikilometrový úsek této dálnice. Stavba narážela opakovaně na odpor aktivistů, brzdily ji dlouhé soudní procesy a na hlavní trase se tak mohlo začít pracovat až koncem roku 2021, přestože zhotovitel vzešel z tendru už v roce 2008. Náklady na realizaci stavby dosáhly včetně inflace 9,5 miliardy Kč bez DPH.
"Zprovoznění druhé části dálnice D49 v úseku Hulín–Fryšták významně přispěje ke zklidnění dopravy v obcích, kterými dnes prochází tranzit po silnicích II. třídy, konkrétně v Martinicích, Horní Lhotě a Fryštáku. Velmi děkuji všem místním obyvatelům za jejich trpělivost během výstavby. Věřím, že nová dálnice i další navazující úseky, které připravujeme, jim budou dobře sloužit, zvýší bezpečnost a komfort cestování a přispějí ke zkvalitnění života v celém regionu," uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Stavba začíná u mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Holešov, kde navazuje na 9,5 kilometru dlouhou první část stavby, která je v provozu od roku 2024. Končí u Dolní Vsi, místní části Fryštáku. Součástí stavby je šest mostů přímo na dálnici, dvě MÚK i téměř tři kilometry protihlukových stěn. ŘSD sice vybralo zhotovitele už v roce 2008, ten ale mohl pracovat pouze na dílčích objektech, jako jsou přeložky sítí a komunikací, a to na základě pravomocných dílčích stavebních povolení. Práce na hlavní trase mohly začít až v prosinci 2021 poté, co hlavní stavební povolení nabylo právní moci. Stavbu dlouhodobě brzdily obstrukce ekologických sdružení prakticky ve všech správních a soudních řízeních. Neustále se musel upravovat harmonogram a koordinovat práce podle toho, která stavební povolení byla v daný okamžik pravomocná. Soudy často jednotlivá stavební povolení rušily, a to povětšinou pouze z procesních důvodů.
"Tato stavba je symbolem komplikací výstavby dálniční a silniční sítě v České republice. Rozestavěná byla v roce 2008, píše se rok 2026 a teprve se začíná jezdit v její celé délce. Museli jsme mimo jiné částečně opakovat proces EIA, zároveň stavbu zdržovaly vleklé soudní spory, kdy například o výjimkách z chráněných živočichů a rostlin rozhodovaly soudy pět let. V rámci přípravy stavby byla prakticky všechna rozhodnutí podrobená správnímu a posléze soudnímu přezkumu. Tyto právní boje přípravu neskutečně zdržely na několik dlouhých let. Jsem opravdu rád, že situace se u nově připravovaných staveb zlepšuje, kdy dnes například soudy rozhodují v řádech měsíců. Jsme v demokratické zemi, občané mají právo na odvolání proti stavbě, která se jim nelíbí. Ale ať ty procesy běží rychle, ať se pravda hledá v co nejkratší možné době. Zprovoznění dálnice je významné pro celé Zlínsko a všechny řidiče a řidičky, kteří budou D49 využívat. A věřím, že se nám díky rychlejšímu režimu povolování staveb podaří povolit i zbývající stavby, protože D49 potřebujeme dotáhnout dál než jen tam, kde teď u Fryštáku končí, a že stavba D49 Fryšták – Hulín zůstane jen pohrobkem své doby. Závěrem chci poděkovat opravdu všem, kteří se zasloužili o to, že už mohou tuto stavbu využívat řidiči v celé délce," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Z dálnice D49 zbývá dostavět přes 42 kilometrů. Dostavba je rozdělená do sedmi úseků, od Fryštáku přes Lípu, Vizovice, Pozděchov a Horní Lideč k hranicím se Slovenskem. První etapa prací z Fryštáku do Lípy by měla začít v roce 2029.
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Zdroj: Libor Novák